Grupo os Mosqueteiros investe mais de 28 milhões em novos espaços

Dona do Intermaché abriu seis espaços de todas as insígnias, na primeira metade do ano © DR

Com a renovação da maior loja Intermarché e com a abertura de seis novos espaços em território nacional, o grupo Os Mosqueteiros assinala um investimento de 28,5 milhões de euros em Portugal. Ao todo, a marca criou mais de 230 novos postos de trabalho em várias regiões e aumentou a oferta de produtos à população portuguesa.

A marca refere em comunicado que desde o início do ano já abriu as lojas do Intermarché de Alter do Chão, de Cuba, de Miranda do Douro e levou a cabo a renovação da loja de Abrantes, que é o seu maior posto de venda em Portugal. Já a insígnia Roady abriu o novo espaço em Tomar, sendo que o Bricomarché acaba de abrir a loja do Fundão, que se junta ao posto de venda de Lisboa (Arco do Cego).

Estes resultados agradam ao presidente do grupo Os Mosqueteiros em Portugal. "Estou tremendamente satisfeito com o trabalho que concretizámos neste primeiro semestre de 2022", afirma Laurent Boutbien. "Em 2022 temos vindo a reforçar a aposta no posicionamento de valor do grupo em Portugal. Como podemos verificar, só até ao dia de hoje, colocámos à disposição dos consumidores seis novos postos de venda e um totalmente renovado. Em Portugal as nossas insígnias continuam a crescer e estes resultados são sinónimo de confiança no nosso modelo de negócio e da preferência dos nossos clientes", declara o responsável.