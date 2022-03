Grupo Pestana estreia hotel com marca de Cristiano Ronaldo em Marrocos

© DR

O grupo Pestana acaba de inaugurar o seu terceiro hotel em Marrocos. Depois de Tânger e Casablanca, o maior grupo hoteleiro português apostou em Marraquexe e, desta vez, com o nome de Cristiano Ronaldo.

O Pestana CR7 Marrakech, marca que resulta de uma joint venture entre o grupo hoteleiro e o jogador de futebol, abre portas "antecipando o retorno da atividade turística a Marrocos, em linha com a recente reabertura do país aos turistas", justifica o grupo em comunicado.

"A cultura, o bom ambiente de negócios, a economia pujante e a história tão rica de Marrocos, desfrutados num ambiente de segurança, bem como os laços históricos que unem os povos marroquino e português, justificam plenamente este nosso terceiro investimento. A parceria entre o Pestana Hotel Group e o Cristiano Ronaldo entra num novo capítulo, com o primeiro hotel em África", defende Dionísio Pestana, presidente do Pestana.

Atualmente, o grupo integra no seu portefólio cinco hotéis da marca CR7: no Funchal, em Lisboa, em Madrid, em Nova Iorque e em Marraquexe. Nos planos de expansão, seguem-se as cidades de Paris (França) e Manchester (Inglaterra).