Grupo português alcança contrato de 5 anos para infraestruturas no Reino Unido

O Grupo Quadrante assinou um contrato quadro, através da sua subsidiária e em consórcio com o seu parceiro local, para a prestação de serviços de engenharia de edifícios e infraestruturas associadas no País de Gales. Estima-se que serão canalizadas oito milhões de libras para o efeito, cerca de 9,5 milhões de euros, com base no câmbio atual.

O contrato oficializa uma relação de cinco anos com a Network Rail, entidade proprietária e gestora da rede de caminhos-de-ferro em Inglaterra, País de Gales e Escócia, anuncia o grupo em comunicado.

“Apesar de representar alguma incerteza, é um mercado extremamente sofisticado e com elevada maturidade, onde tem sido necessário o desenvolvimento de novas Competências no Grupo Quadrante”, refere Nuno Costa, CEO e responsável pelo mercado do Reino Unido. “Temos nos últimos dois anos realizado projetos em conjunto com o nosso parceiro local, tanto no Reino Unido como na Austrália, e consolidamos agora a nossa presença no Reino Unido, aliando a capacidade da nossa equipa internacional, com a presença local e uma equipa altamente especializada”.

A empresa irá desenvolver projetos de estruturas de edifícios e infraestruturas de um dos três lotes previstos, incluindo fundações e superestruturas, coberturas em estações e terminais ferroviários, passadiços e plataformas, pontes, inspeção e análise de obras de arte, estradas, pavimentos e drenagens.

O grupo oficializa assim a abertura de uma nova empresa neste país – a Quadrante Hedson Rail LTD -, que, juntamente com a empresa local Hedson Rail, será responsável pela execução do contrato assinado.