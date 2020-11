Grupo português Endutex investe 6,3 ME no novo hotel Moov Oeiras

Hotel Moov Oeiras © DR

Localizado numa área comercial e empresarial da Área Metropolitana de Lisboa, entre o Lagoas Park e o Taguspark, o novo Moov Oeiras está vocacionado para o turismo de negócios e disponibiliza um total de 115 quartos, divididos por oito pisos, referem os promotores em comunicado.

Numa primeira fase o projeto irá criar 10 postos de trabalho, a que se deverão juntar mais oito "quando estiverem reunidas as condições para a retoma do turismo".

Construída de raiz, a nova unidade surge num período desafiante para o setor do turismo, devido ao contexto de crise pandémica, sendo a aposta justificada pelo administrador do grupo Endutex Hotéis com o facto de se tratar de "uma abertura há muito planeada".

"Apesar do contexto ao qual somos sensíveis, o Moov Oeiras está essencialmente vocacionado para o turismo de negócios, que continua muito ativo, como comprovado na nossa unidade Moov Porto Norte, igualmente vocacionada para o segmento empresarial. Também é o nosso papel continuar a dinamizar o setor, criar novos postos de trabalho e dar continuidade ao plano de crescimento e expansão do grupo Moov", sustenta André Ferreira, citado no comunicado.

Apresentando o Selo "Clean & Safe" do Turismo de Portugal, o Moov Oeiras situa-se na Avenida Santa Casa da Misericórdia e junta-se aos hotéis Moov Porto Centro (no centro da cidade do Porto), Moov Porto Norte (na Senhora da Hora, Matosinhos) e Moov Évora. O grupo Endutex dispõe ainda de uma outra unidade hoteleira no Brasil, em Curitiba.

Os hotéis Moov são propriedade da Endutex Hotéis, empresa do grupo têxtil português Endutex, fundado em 1970 em Caldas de Vizela e especializado na produção de revestimentos têxteis.

Nos últimos anos, o grupo tem vindo a diversificar as suas áreas de negócios, investindo no imobiliário e na hotelaria, com a marca 'low cost' Moov.