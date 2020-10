Grupo português JOM investe mais de 7,5 milhões em duas novas lojas

JOM abre loja em Barcelos © D.R.

O grupo português JOM investiu mais de 7,5 milhões de euros em duas novas lojas em Barcelos e Caldas da Rainha, elevando para 24 o número de espaços, criando 20 postos de trabalho diretos. O grupo vimarensae emprega 495 colaboradores.

Na loja em Barcelos, com abertura prevista para quinta-feira, o grupo vai investir mais de 3 milhões de euros no espaço que comercializa produtos para o lar, como móveis, sofás, colchões, electrodomésticos, decoração, têxteis e artigos de iluminação. A loja, localizada na Rua Dr. Aires Duarte, em Arcozelo, tem cerca de 3.000 metros quadrados, que se estende ao longo de dois pisos e parques de estacionamento coberto e exterior gratuitos para os clientes.

Em novembro, o grupo fundado pelo empresário Joaquim Oliveira Mendes, planeia abrir uma loja nas Caldas da Rainha, projeto no qual, com a compra do imóvel, obras e recheio, conta investir um montante a rondar os 4,5 milhões de euros, adiantou fonte oficial do grupo ao Dinheiro Vivo. Com esta nova abertura o grupo eleva para 24 o número de lojas no país.

Para assinalar a abertura em Barcelos, o grupo vai realizar de 22 a 26 de outubro, a promoção oferta do valor do IVA, válida em todas as lojas JOM e em jom.pt

"Nas mais de duas dezenas de lojas físicas em território nacional e na operação online, a empresa faturou mais de 45 milhões de euros em 2019", informa o grupo, que tem como principal fornecedor a JOM Indústria, que produz mobiliário para ser comercializado nas lojas JOM.