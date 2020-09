Grupo português Your está a concluir entrada na DFK Portugal

O grupo português Your, que tem serviços integrados de apoio à gestão, está a ultimar a sua entrada no capital da DFK Portugal – membro da rede da DFK Internacional. “A nova aliança estratégica irá exponenciar a capacitação internacional das áreas de Audit, Tax e Advisory, bem como consolidar o posicionamento e a operação em território nacional”, pode ler-se no comunicado.

A DFK Portugal disponibiliza serviços profissionais de auditoria e consultoria. À escala global tem uma rede com mais 400 escritórios e 12 mil profissionais em todo o mundo, segundo a nota enviada à imprensa. “A partir de setembro do presente ano, a equipa de Audit, Tax & Advisory do Grupo Your – liderada há cinco anos pelo Partner do Grupo Your Hugo Salgueiro e composta por Augusto Paulino, Head of Tax, e uma equipa constituída por profissionais com vários anos de experiência em Big 4 –, passa a integrar a estrutura da DFK Portugal, visando o desenvolvimento de negócios através da rede internacional nestas áreas”.

Com esta operação, o grupo Your assume a posição de acionista relevante na DFK Portigal. A “A nova equipa de gestão passará a ter Sara do Ó, Fundadora e CEO do Grupo Your, Hugo Salgueiro, e Augusto Paulino como Administradores Executivos da DFK Portugal, continuando o Board a ser liderado por Manuel Brito e Vítor Santos, Partners da DFK Portugal”.

Sara do Ó explica em comunicado que esta operação “irá exponenciar as bases da operação nacional e posicionamento internacional do Grupo Your e, em particular, das áreas de Audit, Tax e Advisory, representa um marco na história da empresa que muito nos orgulha, e para o qual trabalhamos há cerca de cinco anos. Neste sentido,” acrescenta Sara do Ó, “acreditamos que este investimento estratégico consolidará ainda mais o posicionamento do Grupo Your enquanto alternativa nacional às Big 4”.

Hugo Salgueiro, realça que “O alinhamento internacional foi, desde a implementação das áreas Audit, Tax e Advisory no Grupo Your em 2015, um objetivo estratégico que esteve sempre presente. Para isso, sabíamos que era fundamental criarmos competências e uma equipa à imagem de onde vínhamos, uma Big 4. Era igualmente muito importante mostrar trabalho de qualidade, prestigiar a profissão e obter credenciais.”