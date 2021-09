Grupo privado investe 26 milhões de euros em novo hospital em Beja

© ESTELA SILVA/LUSA

Um novo grupo particular de saúde, Empírica, pretende investir 26 milhões de euros num novo hospital em Beja, apostando na digitalização e no acompanhamento de pacientes ao domicílio, de acordo com a apresentação do projeto, feita nesta quarta-feira.

Segundo os promotores, o investimento contempla a instalação de "um centro de diagnóstico avançado e com tecnologia de última geração para as áreas de intervenção minimamente invasivas, podendo dar resposta a doentes agudos e crónicos." Além disso, o projeto prevê ainda uma estrutura residencial para pessoas idosas com 80 camas.

O grupo diz pretender apostar em cuidados ao domicílio nalgumas valências - nomeadamente, no acompanhamento de patologias cardíacas - e também na digitalização, tendo como parceira do projetos a Siemens Healthineers, que desenvolve aplicações tecnológicas na área da saúde.

Esta parceria, a 15 anos, irá também assegurar "formação avançada" e a "partilha de melhores práticas com instituições de referência internacionais, nomeadamente através de fellowships que anualmente os profissionais do hospital poderão ter nessas instituições", segundo a comunicação do grupo Empírica, que antecipa a criação de 250 postos de trabalho com o novo hospital.

Prevê-se que o projeto possa ser inaugurado no trimestre final de 2023.