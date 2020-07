Grupo Royal Caribbean prolonga suspensão de operações até 30 setembro

O grupo Royal Caribbean anunciou esta segunda-feira que prolongou a suspensão das operações até 30 setembro e que 01 de outubro é a nova data para o reinício das operações.

Num comunicado, o grupo, que tem as marcas Royal Caribbean International, Celebrity Cruises e Azamara, sustenta que “a saúde e a segurança dos hóspedes, tripulação e comunidades que as suas frotas visitam, são a sua principal prioridade”.

Todas as agências de viagens com reservas em partidas afetadas já receberam esta informação e as respetivas medidas de compensação para os seus clientes, adianta o grupo.