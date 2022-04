Grupo Salvador Caetano entra no negócio da Renault na Hungria

Grupo Renault celebra acordo com os Grupos Salvador Caetano e AutoWallis para o negócio de distribuição na Hungria © DR

O grupo Salvador Caetano firmou um acordo com a Wallis Automotive Europe, através da joint-venture AutoWallis Caetano que conta com uma participações de 50-50%, para a compra do negócio de distribuição e importação das marcas Renault, Dacia e Alpine na Hungria.

Em comunicado enviado esta terça-feira às redações, a empresa portuguesa avança que "o Grupo Renault selecionou os Grupos Salvador Caetano e AutoWallis pela forte experiência na distribuição automóvel e profundo conhecimento dos mercados locais, o que permitirá capitalizar as competências das equipas locais e fortalecer a parceria com a rede de concessionários".

Sem avançar os valores da transação, a Salvador Caetano esclarece que foi celebrado um "um 'acordo de ações' [em que a parte que adquire as ações assume a empresa com todos os seus ativos e passivos], que envolve a transferência de todos os atuais colaboradores do Grupo Renault e a aquisição de todas as atividades da rede de concessionários na Hungria".

O negócio já foi submetida à aprovação das autoridades competentes, sendo que o início das operações da nova organização está previsto para 1 de junho.

O CEO do Grupo Salvador Caetano, Miguel Ramos, considera que "este acordo no mercado húngaro é mais um passo na parceria da Salvador Caetano com o Grupo Renault" e no plano de expansão da empresa na Europa. "A joint-venture com o Grupo AutoWallis abre uma excelente oportunidade para desenvolver ainda mais os pilares da nossa estratégia e contribui para a Renaulution na Hungria."

Segundo o vice-presidente Sénior de Vendas & Marketing e Serviços do Grupo Renault, Philippe Buros, as duas empresas foram escolhidas porque se complementam. "Graças a este acordo, estou muito confiante de que o Grupo Renault alcançará a sua ambição de Renaulution na Hungria", enfatizou.

Já Gábor Ormosy, CEO do Grupo AutoWallis, elogia a "ousada e icónica" Renault e o sucesso alcançado pela Dacia, que se tornou na terceira marca de retalho no mercado europeu de automóveis ligeiros de passageiros em 2021. "O Grupo Renault está na vanguarda do desenvolvimento de novas tecnologias e lidera o mercado europeu no que toca aos veículos elétricos. Será, por isso, um privilégio representar estas marcas e uma grande oportunidade de parceria com a Salvador Caetano."