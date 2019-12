Grupo SANA investe 40 milhões para transformar Quartel da Graça em hotel

O Quartel da Graça, em Lisboa, vai ser transformado num hotel de cinco estrelas, com 170 quartos e uma área bruta de construção superior a 15 mil metros quadrados. O antigo convento e quartel é dos imóveis que foi integrado no programa Revive, que visa dar uma segunda vida a património cultural e histórico devoluto através da concessão a privados para desenvolvimento de projetos turísticos.

O concurso para a concessão por cinco décadas foi lançado no primeiro trimestre deste ano, sendo que o grupo hoteleiro SANA venceu-o. A celebração do contrato de concessão entre o Estado e o grupo foi assinado esta terça-feira, 17 de dezembro, e o grupo prepara-se agora para investir cerca de 40 milhões de euros para transformar a infraestrutura no coração da capital num hotel de luxo, de acordo com o comunicado enviado às redações. A abertura do hotel está prevista para 2022.

O Convento da Graça, em Lisboa, nasceu no século XIII para acolher ordens religiosas. Com a extinção destas, o Exército português tomou o lugar e ocupou o espaço, rebatizando-o de Quartel da Graça – nome pelo qual ainda hoje é conhecido. Localizado em pleno Largo da Graça, permite uma vista privilegiada sobre a capital a quem por lá passa, aspeto que não passa despercebido aos turistas que visitam esta zona histórica da cidade.