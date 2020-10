Grupo Santander prevê redução de postos de trabalho em Portugal entre outros países

Uma das agências do banco Santander, em Londres. © EPA/ANDY RAIN

O presidente executivo (CEO) do Santander, José António Álvarez, insistiu hoje, durante a conferência de imprensa sobre os resultados do banco até finais de setembro, que o alcance deste novo ajustamento está ainda por determinar e que os sindicatos serão os primeiros a tomar conhecimento dele.

O "número dois" do banco assegurou que os cortes nos postos de trabalho serão feitos "sem drama", como no passado, "com acordos e em diálogo com os sindicatos".

A mensagem parece clara para os trabalhadores do banco em Espanha, que esta manhã ficaram surpreendidos com notícias a dar conta de que o Santander estava a planear um despedimento coletivo no país que iria envolver 3.000 empregados.

De acordo com a imprensa espanhola, o Santander está a preparar o primeiro despedimento coletivo num banco espanhol, como resultado da pandemia, tendo informado os sindicatos de que haverá um ajustamento do emprego, por razões económicas, que afetará 3.000 dos 27.261 trabalhadores que tem em Espanha.

O grupo bancário obteve lucros de 3.658 milhões de euros líquidos nos primeiros nove meses do ano, uma diminuição de 40,8% em relação a um ano antes explicada pelas maiores provisões feitas para contrariar o impacto da pandemia de covid-19.

Em Espanha, o Santander registou um "lucro ordinário" de 497 milhões de euros até setembro, 58% menos do que um ano antes, um montante que é três vezes inferior aos 1.545 milhões de euros que obteve no Brasil, que foi, mais um trimestre, o país onde ganhou mais dinheiro.

O Santander avançou que, em Portugal, o "benefício ordinário" caiu 37%, para 243 milhões de euros, devido ao impacto da covid-19 sobre rendimentos e provisões.

