Grupo Sonae integra projeto europeu de laboratórios de sustentabilidade

Sede da Sonae, na Maia © D.R.

O Sonae Campus, a sede do grupo na Maia, vai tornar-se num laboratório vivo de inovação na área da sustentabilidade e eficiência de edifícios e comunidades, no âmbito projeto europeu PROBONO.

O projeto prevê um investimento superior a 25 milhões de euros a aplicar entre 2021 e 2026, e integra 47 parceiros de 15 países. Em Portugal, o consórcio integra a Sonae e as participadas Sonae MC, Elergone e Sonae FS, bem como a Capwatt, empresa da Sonae Capital.

O objetivo é fornecer soluções validadas para o design, construção e operação tanto de edifícios novos como adaptados, com emissões reduzidas e energia positiva, avança em comunicado o grupo português.

As soluções serão testadas nos laboratórios vivos estabelecidos na Mais, Portugal (no Sonae Campus)), em Madrid (Espanha), Dublin (Irlanda), Bruxelas (Bélgica), Aarhus (Dinamarca) e Praga (República Checa).

No Sonae Campus, serão investidos cerca de 1,37 milhões de euros, para teste de novas soluções em áreas como a biodiversidade, energia e sustentabilidade.

O projeto prevê a testagem de tecnologias de energia verde e utilização da sede da Sonae para experimentações por terceiros na área da energia e biodiversidade, estando também previsto o teste de ferramentas de gestão e controlo para redução de emissões.

O Sonae Campus vai também ser palco da implementação de novas soluções de aumento da biodiversidade, estando em estudo, designadamente, a construção de jardins verticais, casas para aves ou hortas.

No comunicado, João Günther Amaral, chief development officer e membro da comissão executiva da Sonae, afirma que este enquadra-se no esforço "de tornar o grupo cada vez mais sustentável e, ao mesmo tempo, inspirar a mudança coletiva".

Para o responsável, "através do estímulo à inovação e à experimentação, bem como através do desenvolvimento de novo conhecimento na área da sustentabilidade, abriremos caminhos para que toda a comunidade possa conhecer e adotar práticas e soluções mais amigas do planeta".

Miguel Gil Mata, CEO da Sonae Capital, diz que "a participação ativa no living lab do Sonae Campus vem reforçar ainda mais o compromisso da Sonae Capital com a sustentabilidade. O projeto PROBONO, no qual participamos através da Capwatt, está alinhado com o seu propósito de implementar soluções integradas de energia, eficientes e sustentáveis, para promover e facilitar a transição energética e a descarbonização das empresas e dos países".