Grupo Super Bock lança Somersby sem álcool

Nova sidra vai estar disponível no formato de 20 centilitros © DR

Mónica Costa 24 Março, 2022 • 20:05

A sidra Somersby vai ter um novo sabor, a pera. Mas a grande novidade da marca - que pertence ao grupo Super Bock - é que esta nova Somersby vai chegar ao consumidor com zero por cento de álcool. Com este lançamento a Super Bock pretende promover o consumo responsável, aliado a um estilo de vida mais saudável. De acordo com o grupo, "os consumidores procuram cada vez mais bebidas sem teor alcoólico".

Para despertar a curiosidade dos consumidores a marca vai lançar a campanha de publicidade com um tom otimista que caracteriza a Somersby. A partir do conceito "Pera lá... Somersby 0,0% álcool? ", surgiram as frases "Pera lá...Posso beber e levar o carro?, Pera lá... Posso beber com o meu chefe? ou Pera lá, zero preocupação, zero no balão?", para alertar para a existência da nova bebida sem álcool.

Para Vasco Ribeiro, manager de Outras Categorias e Mercados globais do Super Bock Group, "o caráter otimista, mas também desafiador de Somersby vê-se na forma como introduzimos inovação na categoria das sidras em Portugal, sempre a par das tendências e estilos de vida dos consumidores. A marca, enquanto líder da categoria, tem a responsabilidade de ser pioneira e disruptiva, também em inovação. Neste sentido, este ano a novidade é Somersby 0,0% Pear".

A nova Somersby 0,0% Pear vai estar disponível em formato 20 centilitros, com sistema de abertura fácil.