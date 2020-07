Grupo tecnológico JOYN lança manual de regresso ao escritório

Com várias empresas já com planos em ação para regresso ao escritório e outras tantas a preparar estratégias para fazer o mesmo, o grupo de tecnologias de informação JOYN está a partilhar online o seu Manual de Regresso ao Escritório.

Em nota, o grupo diz acreditar que esta é a sua “forma de poder contribuir para a retoma segura das empresas portuguesas à rotina”. O Grupo JOYN, que disponibiliza serviços de consultoria, tecnologia e outsourcing, resume neste manual dicas úteis de segurança e higiene a serem adotadas em cada momento desta nova jornada diária de trabalho.

O Manual de Regresso ao Escritório divide-se, assim, em seis momentos: antes de sair de casa; ao sair de casa; deslocação em transportes públicos; deslocação em viatura própria; chegada ao local de trabalho e, por fim, o regresso a casa. Inclui ainda dicas úteis para evitar o contágio de Covid-19 e respostas a perguntas frequentes. Este manual é gratuito e encontra-se disponível online.

Para o CEO e co-fundador do Grupo JOYN, Gonçalo Caeiro, este manual “contém informação crucial e necessária para que qualquer empresa portuguesa possa fazer um regresso seguro e consciente aos seus locais de trabalho”. Acrescenta ainda que “esta é uma altura em que a cooperação, humanidade, resiliência e união são valores que devem guiar-nos a todos”.

Nas várias empresas do grupo JOYN, composto pela Infosistema, Growin, Uniksystem, Fyld, Theros, Evolut e DocDigitizer, foram implementadas, desde fevereiro deste ano, medidas de prevenção xomo a adoção do regime de trabalho remoto a 100%, elaboração e partilha com todos os colaboradores do Plano de Contingência; disponibilização de álcool e desinfetantes; preparação de salas de isolamento esterilizadas para a eventualidade de haver um caso suspeito de COVID-19; medição da temperatura dos colaboradores à entrada dos escritórios; suspensão de reuniões presenciais; realização de entrevistas online a candidatos; adiamento e cancelamento de eventos internos.