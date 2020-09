Grupo Valores abre primeira agência de penhores no Porto

O Grupo Valores anunciou a abertura da primeira agência “i9Krédito” no Porto, um espaço para empréstimos imediatos sobre penhores, que resulta de um investimento próximos dos 25 mil euros, de acordo com um comunicado da empresa.

“Trata-se de uma nova marca do universo do Grupo Valores de empréstimos imediatos sobre penhores em ouro, prata, relógios e outros valores sem taxa de avaliação nem despesas de manutenção”, descreve o grupo empresarial.

A “i9Krédito by Valores, autorizada pela Imprensa Nacional Casa da Moeda, complementa o leque de serviços que prestamos com solidez e resultados comprovados e, por outro lado, evidencia a forte aposta que continuamos a fazer como especialistas em ouro, desde 2008”, explica o administrador Diogo Faíscas.

É intenção do grupo abrir quatro agências ainda neste mês e alcançar as 10 unidades em funcionamento. Até ao final do ano, deverá contar com 70 lojas, das quais 26 próprias. Com o crescimento esperado, o volume de faturação deverá atingir, neste ano, os 20 milhões de euros, mais do que duplicando o valor de 2019, lê-se no comunicado.

Franchising em expansão

Em termos de franchising, o CEO JChester realça que “os investidores neste negócio abrem mais do que uma agência: só o franchisado de Matosinhos abrirá quatro; a franchisada de Coimbra vai investir na Figueira da Foz e o franchisado de Mem Martins já tem duas agências em Lisboa”.

Segundo o presidente executivo, “a expansão do franchising vai traduzir-se na criação de 70 postos de trabalho, que se juntarão aos 43 colaboradores da sede e da rede de 26 agências próprias”.

A empresa dedica-se à comercialização e reciclagem de metais preciosos, desde 2008.