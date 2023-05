Grupo Visabeira compra alemã Tavan

Dinheiro Vivo/Lusa 16 Maio, 2023 • 10:41 Partilhar este artigo Facebook

A Constructel Visabeira, subsidiária para as telecomunicações e energia do grupo Visabeira nos mercados europeu e Estados Unidos, anunciou esta terça-feira a compra da empresa alemã Tavan Tiefbau, sem adiantar o valor da operação.

A Tavan tem sede em Verden, conta com mais de 200 trabalhadores e desenvolve a sua atividade nas áreas de engenharia, construção e manutenção de infraestruturas de telecomunicações e energia, "com principal atuação na região da Baixa Saxónia".

"Com uma receita anual na ordem dos 50 milhões de euros, a Tavan apresenta-se como um parceiro de referência, com clientes de renome como a EWE Netz GmbH, a Wesernetz Bremen GmbH ou a HTP GmbH", refere a subsidiária da Visabeira, destacando que "a sua vasta experiência e combinação de competências técnicas e humanas fazem da Tavan o integrante ideal para fortalecer a presença da Constructel Visabeira na Alemanha, um dos mais importantes mercados europeus".

A atual equipa de gestão da Tavan, liderada por Ismail Tavan, "prosseguirá na liderança da empresa, focando-se na continuidade, qualidade e crescimento, sem perder de vista o ativo mais importante, os seus colaboradores", adianta a Constructel Visabeira.

"Esta parceria é de importância estratégica, proporcionando novas oportunidades de investimento, bem como o desenvolvimento das competências da empresa num contexto de melhoria contínua da prestação dos seus serviços, conduzindo a Tavan a um futuro promissor e de sucesso", afirma Ismail Tavan, citado em comunicado.

Por sua vez, Nuno Marques, presidente executivo da Constructel Visabeira, salienta que esta compra "enquadra-se na estratégia de expansão da marca no mercado europeu e, em particular, no mercado alemão, no qual a Constructel Visabeira tem apresentado um crescimento sustentado".

"É com orgulho e respeito pelo que foi alcançado até agora que ambas as empresas renovam o seu otimismo e confiança quanto ao futuro, potenciando sinergias através da otimização de competências e recursos técnicos, revigorando a continuidade dos contratos atuais e impulsionando a conquista de novos", remata o CEO da Constructel Visabeira, empresa que registou um volume de negócios superior a 1.000 milhões de euros em 2022.

Com "uma forte presença em Portugal, França, Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Alemanha, Dinamarca, Itália, Espanha, Suécia e Estados Unidos da América", a empresa tem vindo "a consolidar o seu posicionamento enquanto parceiro de referência, com uma experiência e "know-how" comprovados que possibilitam o desenvolvimento de uma oferta diversificada de soluções chave-na-mão, incluindo a conceção, implementação, construção e manutenção de infraestruturas de redes", conclui a Constructel Visabeira.