Grupo Vista Alegre representa e distribui no Brasil a marca Zwilling

O grupo Vista Alegre "é a partir de agora o representante dos produtos da marca Zwilling" no Brasil, anunciou hoje a empresa, o que constitui "mais um passo" no sentido de "assumir uma posição de liderança naquele mercado".

Em comunicado, a Vista Alegre Atlantis salienta que esta representação constitui "mais um passo dado no sentido de a marca portuguesa assumir uma posição de liderança naquele mercado como um dos maiores importadores/distribuidores de artigos de homeware de luxo e de complementos e acessórios premium de cozinha".

Com o contrato de distribuição, a Vista Alegre Brasil "alarga também a sua oferta no canal horeca [hotéis, restaurantes e cafés], adicionando à sua gama de elevada notoriedade e prestígio internacional, os artigos da Zwilling, outra marca consagrada pelos profissionais do setor em todo o mundo".

Fundada em 1731, na cidade de Solingen, na Alemanha, a Zwilling é, "atualmente uma das marcas de referência mundial nos segmentos de cutelaria, utensílios de cozinha, sommelier e aparelhos de vácuo, estando presente em mais de 100 países, no canal doméstico e também no profissional".

A Zwilling era cliente da Vista Alegre Atlantis "há vários anos, mantendo com a Vista Alegre uma relação comercial de excelência, tendo essa proximidade um papel determinante para o acordo agora firmado no Brasil".

Este acordo prevê "a distribuição nos canais de hotelaria e doméstico, dado que a Vista Alegre Brasil assume igualmente a loja 'online' da Zwilling naquele país".

O contrato de distribuição "também contempla os produtos das marcas Ballarini e Myabi, detidos pela Zwilling, estando todos disponíveis no 'showroom' profissional da loja Vista Alegre de São Paulo, localizada na zona mais nobre da cidade, onde se encontram outras grandes marcas de referência internacional", conclui.