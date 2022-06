Grupo Vitas Portugal perspetiva crescimento de 20% em 2022

O grupo Vitas Portugal, que integra a Timac Agro, especializada em nutrição vegetal e animal, espera fechar 2022 com um crescimento de 20% no volume de negócios para os 30 milhões de euros, aumentando também em 8% o número de colaboradores, para os 175. Isto apesar da "forte contração" do mercado no primeiro semestre, admite o diretor-geral da Timac Agro.

Marco Morais, que falou ao Dinheiro Vivo à margem do debate 'O conhecimento na agricultura do futuro', que marcou o lançamento em Portugal do primeiro curso de capacitação em nutrição vegetal, uma parceria da Timac com o Instituto Superior de Agronomia, admite que o ano de 2022 "continua a ser difícil", designadamente por via do efeito inflação e do disparar dos preços das matérias-primas. "Tivemos impactos substanciais, tendo necessidade de subir o preço dos fertilizantes sólidos em cerca de 20%. Parece-nos que, para já, a pior fase, no que toca às matérias-primas, poderá ter passado", diz este responsável.

O aumento dos preços dos fertilizantes provocou, em Portugal, uma "forte redução nas quantidades consumidas" nos primeiros seus meses do ano. Mas o sucesso dos novos produtos lançados, designadamente a nova geração de bioestimulantes, que pretendem dar resposta às alterações climáticas, ajudam a manter a confiança na performance da empresa.

"As novas gamas de bioestimulantes que compõem o catálogo ADN Performance tiveram um crescimento de 40% nas vendas no primeiro semestre. Tal como prevíramos, estas novas soluções tiveram uma grande aceitação pelo mercado e têm sido uma resposta concreta aos desafios por que passa a agricultura, nomeadamente a necessidade de produzir mais, em quantidade e em qualidade, para responder às crescentes necessidades provocadas pelo aumento da população, garantindo, em simultâneo, uma produção agrícola ambientalmente sustentável. Ajudam, ainda, a mitigar os efeitos das alterações climáticas na produção agrícola e a reduzir a nossa dependência de matérias-primas fertilizantes provenientes de geografias instáveis", sublinha o diretor-geral da Timac Agro em Portugal.

Com mais de 60 anos de experiência no mercado, a Timac Agro Internacional tem 85 unidades de produção em 41 países, designadamente na Ucrânia, cuja filial conta com cerca de 235 trabalhadores, que estão a ser apoiados pela casa-mãe, o grupo Roullier, com sede em Saint-Malo, França. Adiantados estavam já os planos para a criação de uma filial da Timac na Rússia, mas que "foram, por agora, suspensos".

A guerra na Ucrânia e o bloqueio russo à exportação de cereais ucranianos tem gerado grandes preocupações com o eclodir de uma crise alimentar global. A FAO - Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação já alertou que o arrastar da crise vai fazer a fome chegar a milhões. Para a Timac Agro, "todas as empresas inovadoras" na área agrícola terão um "papel decisivo" a desempenhar para ajudar a ultrapassar esta situação. Além das cinco novas gamas de bioestimulantes que a empresa começou este ano a comercializar em Portugal, a Timac pretende, ainda este mês, lançar um novo fungicida de solo, 100% natural e aprovado para o modo de produção biológica. "Vamos ajudar o agricultor a combater um conjunto de doenças do solo que provocam graves prejuízos na produtividade de culturas como a alface, o tomate, as courgettes e o melão, entre outras", explica Marco Morais.

Entretanto, na próxima semana, arrancam em Portugal as aulas de campo do primeiro curso de capacitação em nutrição vegetal, uma iniciativa da Timas Agro em parceria com o Instituto Superior de Agronomia (ISA). O curso, que consta de 150 horas de formação, ao longo de 18 meses, será, nesta primeira edição, dedicado em exclusivo aos 80 técnicos de campo da Timac Agro em Portugal, de modo a que cada um deles "esteja capacitado para apoiar o agricultor português a produzir mais, com qualidade e de forma ambientalmente responsável". As edições seguintes serão direcionadas para toda a comunidade agrícola. "Tendo nós a maior equipa técnica de campo a atuar em Portugal, esta formação vai ser fundamental para podermos ajudar o agricultor português a produzir mais e com fortes reduções de fatores de produção. Contribuiremos desta forma para que seja possível produzir mais com menos", defende o diretor-geral da empresa.

Em estudo está o estabelecimento de protocolos com outras universidades agrícolas de referência no país. "Acreditamos que a necessidade de formação em nutrição vegetal existe. Aliando o conhecimento da Timac Agro, e a inovação que desenvolve, ao prestígio de instituições de ensino superior como o ISA, acreditamos que teremos bastantes candidaturas nas próximas edições", frisa Marco Morais.

Recorde-se que, além da Timac Agro, o grupo Vitas Portugal conta ainda com interesses no negócio vitivinícola, tendo adquirido, em 2017, a Falua, que detém vinhas próprias e adegas na região Tejo e dos Vinhos Verdes.

Com 9200 trabalhadores e 108 fábricas em todo o mundo e vende os seus artigos em 123 países. Faturou, o ano passado, 2.650 milhões de euros, dos quais cerca de dois mil milhões foram assegurados pela Timac Agro, que conta com 6.700 colaboradores.