Grupo Vitas quer faturar 50 milhões em Portugal até 2025

Marco Morais é o diretor-geral da área de fertilizantes da Vitas Portugal © Direitos Reservados

O grupo Vitas Portugal, que inclui a Timac Agro, empresa especializada em nutrição animal e vegetal, e a Falua, no negócio dos vinhos, quer chegar aos 50 milhões de euros de faturação em 2025. O ano passado, o volume de negócios foi de 35 milhões de euros, com o negócio dos bioestimulantes agrícolas a crescer mais de 50%, graças ao lançamento de uma nova gama destes produtos. Este ano, e tendo em vista um "maior acompanhamento técnico ao agricultor", a Timac Agro está a reforçar as suas equipas e espera terminar o ano com 100 profissionais, 80 dos quais técnicos de campo. Serão mais 20 do que os que tinha no arranque do ano.

E para dar suporte àquela que será "a maior equipa de terreno do agronegócio português", garante a empresa, será criada uma nova unidade de apoio ao negócio composta por 10 elementos: um analista de dados, quatro gestores de produto e cinco promotores de negócio. "A mudança de paradigmas que envolvem a agricultura do futuro implicam uma abordagem ao negócio completamente diferente por parte da Timac Agro", sublinha Marco Morais, diretor-geral da área de fertilizantes da Vitas Portugal.

A contratação de novos técnicos não preocupa, com a empresa a recorrer a "diferentes estratégias" para fazer face às suas necessidades de recursos humanos. A formação 'Capacitação em Nutrição Vegetal' que lançou, em parceria com o Instituto Superior de Agronomia (ISA), mas alargou depois às universidades de Évora, Santarém e de Trás-os-Montes e Alto Douro, é vista como uma ferramenta fundamental na angariação de novos colaboradores. "Queremos ser parte ativa da divulgação do conhecimento, ajudar a que uma população de agricultores seja fator de fixação no interior do país, contribuindo, assim, para uma melhor coesão do território", defende este responsável.

Sobre 2022, assinalado com o lançamento da nova gama de bioestimulantes ADN Performance, Marco Morais assume que, "contrariamente às expetativas no início do ano, 2022 ficou marcado pelo crescimento de aproximadamente 20% do volume de negócios da Timac Agro", com os novos produtos a a assumirem um "peso muito importante", já que permitiram "compensar a quebra de algumas gamas cujos consumos foram afetados pela subida dos preços dos fertilizantes, bem como pelas condições climatéricas".

2023 trouxe mais inovações, marcando entrada da Timac Agro no mundo da microbiologia com o lançamento de três novas gamas de produtos probióticos à base de microorganismos - o Tusal, Emeoro e Probital -, bem como pelo lançamento de um biofertilizante pré-biótico à base de matéria orgânica para potenciar a fertilidade dos solos agrícolas, todos homologados para Agricultura Biológica e Biodinâmica.

E se é verdade que este ano já se começa a assistir a um abaixamento dos preços das matérias-primas fertilizantes, "com a consequente redução do preço" destes produtos para o agricultor, há outros fatores de produção, como os produtos fitofarmacêuticos e as sementes, "que não registam a mesma tendência o que faz com que a conta de cultura dos agricultores sofra de alguma instabilidade". Apesar disso, a Timac Agro espera este ano crescer 10%.