Grupo Volkswagen admite separar-se dos carros da Porsche na bolsa

A divisão automóvel da Porsche poderá estar a caminho da garagem da bolsa. O grupo Volkswagen admite colocar a marca de automóveis desportivos no mercado de capitais a partir de 2022. Com a verba arrecadada junto do retalho, o gigante automóvel alemão poderá acelerar o investimento em tecnologia, adiantam esta quinta-feira as agências Bloomberg e Reuters.

O processo está a ser estudado há várias semanas e há dois cenários: o lançamento de uma oferta pública de venda em bolsa ou uma separação das empresas. Em qualquer um dos casos, a Volkswagen quer manter-se como maior acionista da unidade de carros desportivos da Porsche.

A Porsche AG (assim se chama a divisão automóvel) poderá ter um valor de mercado de 100 mil milhões de euros, superando o atual valor de mercado do grupo Volkswagen, destaca a revista alemã Manager Magazin, citada pelas duas agências. Se um quarto do capital da Porsche AG for disperso em bolsa, a Volkswagen poderá arrecadar 25 mil milhões de euros.

O grupo Volkswagen pretende reforçar a aposta em tecnologia para os automóveis elétricos, concorrendo cada vez mais com a Tesla.

Uma eventual separação entre Volkswagen e Porsche marcaria um regresso parcial ao passado: Em 2012, foi concluída a compra de 50,1% das ações da divisão automóvel da Porsche pela Volkswagen, por 4,46 mil milhões de euros.

A informação surgiu poucas semanas depois de a Daimler, dona da Mercedes-Benz, anunciar a separação da unidade de camiões e autocarros, a Daimler Trucks. Também ficou concluída há um mês a fusão entre os grupos Peugeot Citroën e Fiat Chrysler, formando a aliança Stellantis.