Grupo Volkswagen vai construir megafábrica de baterias para carros elétricos no Canadá

© EPA

Dinheiro Vivo/Lusa 14 Março, 2023 • 07:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Volkswagen vai avançar para a construção de uma megafábrica de baterias para veículos elétricos em Ontário, no Canadá, ainda não tendo decidido sobre a sua próxima fábrica na Europa, divulgou esta segunda-feira o grupo automóvel.

A produção em massa na fábrica em Ontário deverá começar em 2027, explicou o grupo Volkswagen (VW).

A sua primeira fábrica de baterias na América do Norte ficará em St. Thomas, Ontário, e faz parte da estratégia da VW de crescer naquela região, depois de ter decidido produzir modelos "pickups" e SUV elétricos nos EUA com a marca Scout em Columbia (Carolina do Sul).

O grupo vai investir 2.000 milhões de dólares (cerca de 1.860 milhões de euros) e criar 4.000 empregos na fábrica nos Estados Unidos.

Já a nova fábrica de baterias elétricas no Canadá estará integrada na subsidiária PowerCo.

A Volkswagen quer aumentar a produção de baterias na Europa e pretende que seis fábricas estejam operacionais até 2030, com capacidade anual de 240 gigawatts-hora, para garantir o fornecimento destes componentes.

O grupo VW já possui fábricas de baterias, uma delas na cidade sueca de Skellefteå e outra na cidade alemã de Salzgitter.

Além disso, vai criar outra fábrica de baterias em Sagunto (Valência) com a ajuda de Perte, um programa de financiamento com fundos de recuperação pandémica da UE para impulsionar a indústria dos veículos elétricos.

A produção de baterias de ponta será concentrada com a Northvolt na megafábrica "Northvolt Ett" em Skellefteå, nordeste da Suécia.

A fábrica em Salzgitter, no norte da Alemanha, produzirá baterias para o segmento de alto volume a partir de 2025.