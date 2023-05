Grupo Your abre capital à entrada da Explorer Investments

Sara do Ó, CEO do grupo Your.

O Grupo Your, empresa de capital 100% português, detido pela Ó Capital e participado pela Caravela Companhia de Seguros, celebrou um contrato com a sociedade gestora independente Explorer Investments. O objetivo é a implementação de uma nova parceria estratégica, com a entrada do Fundo IV da Explorer Investments no capital social do Grupo Your.



As atuais acionistas Ó Capital e Caravela Companhia de Seguros permanecem na estrutura acionista do grupo, mantendo-se a atual equipa de gestão sob a liderança da Sara do Ó, como chairwoman e CEO.

"Esta ação reforça a nossa posição como o marketplace de soluções empresariais de referência para as empresas pois reflete a nossa estratégia-chave: dar continuidade ao cross-selling com as restantes áreas de negócio do grupo e assumirmo-nos como líderes num mercado cada vez mais competitivo", refere, em comunicado, Sara do Ó.



Com um total de 520 colaboradores, o Grupo Your prevê atingir uma faturação de 25 milhões de euros em 2023 e tem por objetivo duplicar a faturação global no prazo de três anos. Atualmente conta com um portefólio de 5740 clientes.