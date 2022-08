Grupo Your adquire consultora CERB por cinco milhões de euros

© D.R

O Grupo Your anunciou esta quinta-feira a conclusão da aquisição da CERB, uma empresa especialista em serviços de apoio à gestão, contabilidade financeira, gestão de recursos humanos e organização de empresas. A compra foi feita pela Your Finance, unidade de contabilidade do Grupo Your, numa operação que rondou os cinco milhões de euros.

Em comunicado, o grupo liderado por Sara do Ó realça a oportunidade de consolidação "no setor e no apoio às PME [pequenas e médias empresas], através de uma estratégia de consolidação do mercado da contabilidade".

A CERB conta com uma equipa de mais de 80 trabalhadores e uma carteira de cerca de 700 clientes. O volume de negócios desta empresa atingiu os 3,5 milhões de euros em 2021.

Para a fundadora e CEO do grupo Your, Sara do Ó, "a estratégia de crescimento" do grupo passa por "procurar sinergias através de fusões e aquisições que potenciem o nosso know-how especializado junto do tecido empresarial".

"Capitalizar a especialidade junto dos nossos clientes, introduzindo melhorias na oferta de novas soluções de apoio à gestão, com o objetivo de proporcionar uma vantagem competitiva sustentável a longo prazo, a par de potenciar sinergias que acrescentem valor e reconhecer oportunidades de negócio, será crítico para a sobrevivência de muitas empresas." adianta a gestora.