Grupo Your compra empresa de contabilidade Filipe Soares Franco

Filipa Xavier de Basto (Founder & Partner Grupo Your e CEO Your Finance) e Sara do Ó (Founder & CEO do Grupo Your) © DR

A Your Finance, do Grupo Your, empresa de serviços de contabilidade e payroll, adquiriu a empresa Filipe Soares Franco, empresa de capital português que combina serviços nas áreas contabilística, fiscal, recursos humanos e consultoria em gestão.

A Filipe Soares Franco tem um volume de negócios anual estimado em um milhão de euros e cerca de 400 empresas clientes, afirma o Grupo Your, em comunicado.

A cofundadora e CEO do Grupo Your, Sara do Ó, diz que "temos um conceito de one stop shop que oferece soluções integradas de apoio à gestão, para ajudar as empresas a alcançar o seu potencial. Com este posicionamento, procuramos reunir competências para ajustarmos a resposta às necessidades das empresas, definindo um mapa de oportunidades para as PME."

O Group Your considera que a pandemia trouxe uma crescente necessidade de consolidação, inovação e de sinergias que permitem gerar novas oportunidades de negócio.

"Mesmo com a pandemia os negócios aceleraram, acreditamos que há espaço para crescer ainda mais neste mercado, seja por fusões ou aquisições. Este contexto funcionou como um amplificador de necessidades de diferenciação e de mudança de alguns modelos de negócio e o Grupo Your conseguiu responder à procura de novos modelos de negócio", acrescenta a responsável.

Já Filipa Xavier de Basto, cofundadora da Your, afirma que "em tempos de grandes mudanças, adquirir um negócio que já esteja implementado no mercado é uma estratégia que já é desenvolvida pelo Grupo Your. A vantagem é o conhecimento do negócio e introduzir melhorias na oferta de novas soluções de apoio à gestão, aos nossos clientes".