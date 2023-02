Grupo Your integra empresa na área de contabilidade e gestão com 200 clientes

Ana Barradas e Sara do Ó

O Grupo Your, especializado na prestação de serviços integrados no apoio à gestão das empresas, anunciou esta quinta-feira a aquisição da empresa 100% portuguesa Truenumbers, que atua no mercado financeiro na área de contabilidade de gestão há 16 anos e que conta com um portefólio de 200 clientes.

Para Sara do Ó, CEO do Grupo Your, detido pela Ó Capital, esta é a oportunidade para disponibilizarem ao mercado financeiro uma oferta especializada e integrada. "A nossa aposta na Truenumbers pretende dotar o mercado de uma oferta especializada com novas e inovadoras soluções empresariais, através de uma marca que já conta com reconhecido footprint no mercado financeiro", explica a gestora em comunicado de imprensa. "Esta aquisição reforça a nossa continua atuação no apoio às empresas nacionais, em particular neste segmento de mercado com características próprias. Oferecemos soluções integradas que apoiam as nossas empresas a evoluir e criar valor de forma sustentada."

A Truenumbers tem como propósito oferecer ao mercado financeiro serviços especializados na área do reporte contabilístico às principais entidades supervisoras e na área da contabilidade de gestão.

Ana Barradas, associate partner Truenumbers, irá manter-se à frente da gestão desta equipa de profissionais multidisciplinar especializada neste setor, segundo a mesma nota.

"Acreditamos que esta integração no Grupo YOUR proporciona aos nossos clientes uma melhor e mais qualificada oferta de serviços de apoio à gestão e ao negócio", avança Ana Barradas. "Com isto, reforçamos a nossa posição nos setores em que já atuamos e somos especialistas a par de acrescentarmos à nossa cadeia de valor, outras áreas de negócio do Grupo YOUR, nomeadamente no âmbito do alargamento dos serviços administrativos, no apoio às áreas fiscais e ao empreendedorismo, bem como, à gestão de recursos humanos, seguros e segurança e saúde no trabalho. A nossa posição competitiva no mercado nacional fica assim reforçada com esta combinação de competências nas áreas de negócio que compõem a nossa oferta criando um ecossistema com inúmeras vantagens para os clientes."