GrupoConcept continua a crescer dentro e fora de Portugal

Em 2005 aparecia no mercado português uma novidade na área da estética. A BodyConcept nasceu, fruto do sonho e da vontade de três amigos, que quiseram mudar a forma como se olhava para esse setor a nível nacional. A intenção era criar valores de bem-estar, inovação e desenvolvimento pessoal e ao mesmo tempo integrar os tratamentos de estética num estilo de vida saudável. Susana Martins, Sandra Castanheira e Alexandre Lourenço sabiam ao que iam, e construíram o seu negócio num conceito de franchising. "Em 2005 abrimos a primeira BodyConcept, em Carnaxide", recorda Alexandre Lourenço, um dos três administradores do GrupoConcept. "No final desse ano já tínhamos sete unidades".

Hoje o grupo tem 180 clínicas - de estética e depilação - em todo o mundo e obteve no ano passado, um crescimento de 32% relativamente a 2020, com uma faturação total de 14 milhões de euros.

Depois de abrirem os primeiros espaços, o negócio avançou e o número de clínicas de estética aumentou. Em 2007, os três amigos e sócios começaram a aperceber-se que a depilação poderia ser outra área da sua atividade. "Podia ser um negócio autónomo, mas tinha de ser uma coisa especial. O que o mercado queria, ou merecia, era um atendimento exclusivo naquela área", explica Alexandre Lourenço, em entrevista ao Dinheiro Vivo.

Negócio

Assim, a maneira de fazer a diferença na área da depilação definitiva tinha de ser tanto pelo tratamento, como pela qualidade tempo que o cliente iria despender nesse tratamento. "O cliente não iria fazer a depilação num local cheio de barulhos. Isso não podia ser. Tinha de ser num espaço calmo sem barulho", reforça aquele responsável. E foi assim que nasceu o conceito da DepilConcept: clínicas especializadas em tratamentos de depilação permanente e fototerapias, diferentes de todos os outros espaços onde normalmente, também, se faz depilação.

"Nós somos especialistas nesta área, as nossas técnicas têm uma formação muito especifica, sabem muito sobre o que estão a fazer e, de facto, não é só remover o pelo. Tem teoria e técnica por trás", frisa Alexandre Lourenço. "Como só pensamos nesse serviço, permite-nos dar alguns mimos aos nossos clientes e isso é algo que eu acho que é muito valorizado", refere, explicando que são estas especificidades que distinguem a DepilConcept dos seus concorrentes. "O nosso cliente tem um certificado escrito, que lhe garante que na realidade vai ficar sem pelos. Isso oferece muita confiança e é o resultado da especialização".

No caso da BodyConcept, o fator que faz a diferença é o preço acessível dos seus muitos tratamentos de estética, numa área em que existe um número elevado de opções. "Outro elemento diferenciador é o esthetical gym, que é um conceito único nosso, creio mesmo que é único no mercado". O esthetical gym, tal como o nome indica é um ginásio de estética. Funciona quase como um ginásio, onde o cliente paga uma mensalidade entre 50 e 70 euros e pode ir duas vezes por semana, fazer tratamentos. "Faz três de cada vez que lá vai, o que no final do mês será sempre mais de 24 tratamentos. Isto por 70 euros de facto é um valor imbatível", reforça Alexandre Lourenço, explicando que a BodyConcept tem clientes de esthetical gym há vários. "É uma forma muito simples e acessível de cuidar de si própria".

Expansão

O sucesso do GrupoConcept conta-se pelo número de clínicas que existem em Portugal e em três continentes. Ao todo são 180, divididas pelas duas marcas do grupo - no estrangeiro a maior parte das clínicas são da DepilConcept - e praticamente todas são em regime de franchising. "Só temos quatro clínicas próprias em Mem-Martins, Picoas, Amadora e Campo de Ourique. Precisamente por sermos uma rede de franchising, queremos dar o apoio que os nossos franchisados precisam e merecem. Este é o nosso regime de expansão e só assim a rede pode crescer", indica Alexandre Lourenço.

E é este suporte aos franchisados que o responsável refere como sendo o fator diferenciador, relativamente à concorrência. "A nossa estrutura é quase totalmente focada no apoio ao franchisado. Esse é o nosso papel, é verdade, mas há outras marcas concorrentes que não o fazem", comenta, adiantando que "a nível de expansão internacional a aposta maior é na DepilConcept, porque é um conceito mais simples de aplicar".

Os objetivos passam agora por abrir dois masters (um master ocupa-se de apoiar a expansão da sua rede na sua zona ou país, procurando novos franchisados) por ano, com a intenção de chegar às 100 unidades fora de Portugal.

E, em território nacional, conseguir alcançar as 120 unidades.

O segredo do sucesso

Para Alexandre Lourenço o segredo para o êxito do seu grupo é apenas um: trabalho. "Há empenho e dedicação e esse é o segredo do negócio", frisa, exemplificando com o funcionamento do GrupoConcept na altura dos confinamentos em plena pandemia de covid-19. "A questão da proximidade necessária para os tratamentos preocupou toda a gente, porque não poderia existir, obviamente. Mas foi um catalisador, porque começámos logo a ter ideias de vendas para quando reabríssemos".

A semente pegou e deu frutos. As reuniões online com os franchisados sucediam-se. Foram criados grupos de trabalho para alinhar ideias e promoções futuras. "Estávamos a ver como poderíamos manter-nos no mercado, já que a ameaça era enorme", recorda.

Mesmo com as clínicas fechadas, os clientes eram informados via telefone sobre as campanhas, que seriam usadas quando o mercado reabrisse. A dinâmica de trabalho manteve-se e foi possível faturar e vender os serviços, mesmo com as clínicas fechadas. "Quando reabrimos houve filas em algumas clínicas, tal era a vontade que as pessoas tinham de fazer tratamentos", espanta-se Alexandre Lourenço, que confessa nunca ter esperado a rápida reação e ação por parte dos seus franchisados. "Conseguimos abrir clínicas e assinámos contratos internacionais. Com tanta força e confiança nossa que as pessoas assinaram os contratos sem virem cá, o que é uma coisa extraordinária!".

E foi com esta confiança que no ano passado o GrupoConcept atingiu os 14 milhões de euros de faturação total. Para este ano, o responsável espera atingir 15 milhões de euros.

Produtos de marca própria

Em 2017 o GrupoConcept decidiu investir numa gama própria de skincare, a ConceptPlus. Segundo a marca são produtos "com propriedades hidratantes e regeneradoras, biotecnologia, ativos da natureza marinha e não testada em animais". Conforme explica Alexandre Lourenço estes produtos são precisamente os mesmos que as técnicas utilizam nos tratamentos, nas clínicas. "As pessoas tanto pediram que acabámos por criar uma linha a sério", explica, frisando que estes produtos são reconhecidos pelos clientes que os consideram uma mais-valia e que, ao mesmo tempo, procuram maximizar os efeitos dos tratamentos levados a cabo nas clínicas. Entre artigos para rosto e corpo, a marca disponibiliza entre 20 a 30 referências diferentes, que apenas são vendidas nas clínicas do grupo e online na CareConcept Store.