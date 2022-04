Guess What procura projetos na área da tecnologia aplicada ao marketing

Guess What Forward procura empreendedores © Chris DELMAS/AFP

A Guess What, agência de comunicação, pretende encontrar projetos inovadores no campo da tecnologia aplicada ao marketing e comunicação. Designado por Guess What Forward, o programa destina-se à área do MarTech (junção entre marketing e tecnologia), revela a empresa em comunicado.

As candidaturas estão abertas até ao dia 27 de maio e podem ser submetidas no site. As empresas selecionadas têm de atuar em áreas como adtech, customer experience, gamificação, marketing preditivo ou media intelligence.

Os projetos escolhidos terão apoios para acelerar o negócio e testar e validar soluções em contexto real. As empresas vão ter cooperação comercial, mentoria, suporte através dos serviços atuais da Guess What e, em alguns casos, investimento, lê-se na mesma nota.

O sócio fundador da Guess What, Renato Póvoas, afirma que procura "empresas em várias fases de maturidade como seed (semente), startup ou já estabelecidas, mas que ambicionem crescer. Procuramos, sobretudo, soluções inovadoras para desafios do marketing e comunicação com elevada margem de progressão; ideias originais e estratégias de proteção e valorização da propriedade intelectual".

A Guess What, fundada em 2008, conta com mais de 30 consultores para as áreas da saúde, comunicação institucional, public affairs, digital e conteúdos, design e lifestyle. Em 2021 alcançou o seu melhor ano de sempre, com uma faturação de cerca de dois milhões de euros, sublinha empresa em comunicado.