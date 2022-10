GuestReady afina plano de expansão e contrata nova Chief Growth Officer

Dinheiro Vivo 07 Outubro, 2022 • 13:20 Partilhar este artigo Facebook

A empresa suíça de gestão de propriedades de aluguer de férias de curta e média duração, que opera em Portugal desde 2018, está a finar as agulhas da estratégia de expansão para os próximos anos e acaba de contratar para a posição de Chief Growth Officer.

A romena Andreea Petrisor, de 34 anos,será a responsável por liderar o crescimento internacional da GuestReady. Além de supervisionar esta expansão internacional, a profissional irá ainda assumir funções na expansão do PMS (Property Management Software) da empresa, uma solução de software para otimizar a gestão das operações do setor da hospitalidade, e pelo crescimento de outras secções centrais como o marketing e as vendas.

Com um MBA em Gestão pelo INSEAD (Institut européen d'administration des affaires), o seu percurso académico passou por Paris, Buenos Aires e ainda Londres, onde foi reconhecida como a melhor estudante do seu ano pela European Business School.

Andreea tem já provas dadas na gestão de projetos e de equipas, tendo ocupado o cargo de Project Manager, por mais de oito anos, na Roland Berger - uma das maiores empresas de consultoria estratégica a nível global. Mas no currículo conta também com a experiência como Managing Director na Roménia para a Foodpanda, uma plataforma online de entrega de comida e compras.

A plataforma gere perto de quatro mil propriedades em 30 cidades na Europa e no Médio Oriente, em países como Reino Unido, França, Suíça, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Portugal e Espanha.

Esta é a terceira de uma série de contratações para cargos sénior que visam dar resposta à rápida expansão internacional da empresa, que vai ainda recrutar mais para mais uma posição até ao final do ano.