GuestReady somou 65 mil reservas em 2022 e norte-americanos representaram 10%

Os bons ventos no turismo nacional em 2022, que valeram ao país receitas de 22 mil milhões de euros, também se fizeram sentir nas contas da GuestReady. A empresa, que gere mais de mil alojamentos locais (AL) em Portugal, somou 65 mil reservas entre janeiro e dezembro, revela esta quinta-feira, 26, em comunicado.

Os turistas franceses, espanhóis e portugueses foram os responsáveis pela maior fatia das estadas mas o mercado norte-americano também está a ganhar peso. Segundo a empresa, os turistas dos Estados Unidos representam já 10% do total de reservas.

Numa análise ao calendário, agosto foi o mês com maior procura, com uma ocupação média a atingir os 94%. A gestora detalha também que as viagens de fim de semana foram as mais populares.

As metas para os próximos meses estão traçadas e na lista de objetivos constam a expansão do portefólio e melhorar os serviços prestados aos hóspedes. "Este foi um ano com ótimos resultados e atingimos grandes objetivos, incluindo a nossa a chegada ao arquipélago da Madeira. Em 2023 queremos consolidar ainda mais a nossa presença no mercado nacional com um crescimento sustentável do nosso portefólio", refere Rui Silva, diretor geral da GuestReady em Portugal.

A empresa está presente em sete países e conta com 300 colaboradores - 100 dos quais encarregues da gestão das operações em Portugal e em Espanha. Na sua operação global, a GuestReady recebeu perto de meio milhão de hóspedes, gerando mais de 90 milhões de dólares (83 milhões de euros) aos proprietários.