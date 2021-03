Os primeiros dois meses do ano têm sido "positivos" para a categoria de cervejas na grande distribuição e a Guinness tem beneficiado desse aumento de procura nos super: "a performance tem superado as nossas expectativas, com crescimentos de 60% na grande distribuição, a finais de fevereiro", adianta João Pedro Lopes, gestor de marketing da Sociedade Central de Cervejas e Bebidas (SCC) para a marca Guinness, ao Dinheiro Vivo. "Iremos lançar uma nova garrafa no final do mês que permite a uniformização da receita deste formato com a lata e o barril, garantido uma melhor experiência de consumo", revela.

A Guinness faz parte do lote de três marcas da Diageo - a que se juntam a Kilkenny e Hop House 13 - que a SCC assegurou distribuição no mercado nacional até 2025. "Estamos muito satisfeitos por garantir este acordo, que é o resultado de vários anos de uma parceria sólida e de sucesso, garantida pelo esforço de todas as equipas da SCC e também dos nossos clientes, aos quais agradecemos o esforço diário, que culminou em crescimentos a duplo dígito até 2020", refere João Pedro Lopes.

A renovação surge num momento em que o Horeca começa, a conta-gotas, a reabrir, depois de um segundo novo confinamento logo em meados de janeiro, depois de no ano passado, os cafés e restaurantes terem estado meses fechados e, mais tarde, a operar com limitações de lotação e de horários. Os bares ainda se mantêm fechados. Fechos com forte impacto no setor cervejeiro, ou não fosse este canal responsável por cerca de 70% do consumo de cerveja, segundo dados da Associação Cervejeiros de Portugal.

"A Guinness, pela tradição associada aos momentos de convívio em bares e pubs, tem um peso ligeiramente superior no canal, o que torna esta realidade ainda mais desafiante", admite o gestor de marketing da SCC.

"Mantivemos a relação de proximidade com os nossos parceiros como uma prioridade e desenvolvemos algumas iniciativas. Exemplo disso foram as "Histórias de Pub", uma iniciativa digital que pretendia apoiar os nossos pubs com oferta de barris Guinness na reabertura do mercado", lembra. "Através de um conjunto de conversas em direto na rede social Instagram, com personalidades bem conhecidas do público e moderação do Joaquim de Almeida, quisemos desenvolver, em parceria com os bares, conteúdo relevante para os nossos consumidores que se encontravam fechados em casa. No total, foram doados mais de 1000 litros", adianta.

Digital "ainda residual" nas vendas

Disponíveis para as marcas estiveram o canal digital e a grande distribuição. "A situação pandémica acelerou os planos que tínhamos para os canais digitais, com lançamento de novos modelos de negócio mais adaptados às solicitações do mercado e às necessidades dos nossos consumidores, com grande ênfase na segurança e conveniência", diz.

Neste momento estão presentes nas plataformas de entregas ao domicílio (Uber Eats, Glovo e Bolt) com as lojas "O Cervejeiro" e lançáram o "Drinkies360", "uma plataforma que promove a venda de bebidas em garrafas retornáveis, permitindo uma reutilização das mesmas até 40 vezes, em linha com o nosso compromisso com a sustentabilidade". Quanto a resultados? "Têm demonstrado o potencial de crescimento destes canais e o balanço é positivo pela proximidade com os consumidores, mas ainda residual para o nosso negócio", admite.

Nos super - onde os consumidores aumentaram os seus gastos em 2020, tendência que se mantém no arranque de 2021 - a marca de cerveja sofreu o ano passado "efeitos contrários que resultaram numa performance em linha com 2019". "Se por um lado mantivemos um crescimento sustentado e consistente em grandes superfícies, por outro tivemos um impacto negativo nas lojas de maior proximidade, com destaque para a região do Algarve, muito devido à ausência de turistas estrangeiros", explica João Pedro Lopes.

Nas grandes superfícies a quota de mercado da Guinness "manteve-se estável", sendo que neste canal "vale cerca de 10% do valor de cervejas pretas".

Expectativas para 2021

Quanto a 2021 "os primeiros dois meses têm sido positivos para a categoria de cervejas na grande distribuição e as vendas da SCC neste canal acompanham essa tendência", diz. Na Guinness "a performance tem superado as nossas expectativas, com crescimentos de 60% na grande distribuição, a finais de fevereiro."

"Apesar dos indicadores positivos na grande distribuição, a categoria enfrenta uma fase desafiante devido ao peso do canal Horeca nas vendas de cerveja. A proibição de venda de bebidas em takeaway (entretanto levantada, mantendo-se apenas para os restaurantes em centros comerciais que não podem sequer vender em takeaway) e de bebidas alcoólicas em delivery após as 20h (assim como em hipers e supermercados) coloca ainda mais restrições ao consumidor, implicando um compra planeada e antecipada", diz. "A retoma e reabertura dos cafés e restaurantes será lenta e gradual, o que irá continuar a condicionar o consumo de cerveja, que é um acto social e de convívio", acrescenta.

"A nossa prioridade será de mantermos a proximidade com os nossos clientes e apoiarmos o regresso dos consumidores aos estabelecimentos de restauração e bebidas, garantindo o cumprimento de todas as regras de segurança", refere o gestor.

A marca tem focado esforços na ativação no digital, nomeadamente nas redes sociais. "Lançámos uma série de filmes para comemorar o St. Patrick"s Day, o feriado nacional mais comemorado em todo o mundo, que marcam a primeira campanha de comunicação com produção nacional para a marca, com criatividade da Leo Burnett", diz.

