Há 200 mil euros em bolsas de estudo para cursos tecnológicos

Estudantes da Ironhack num dos campus da escola. © DR

Dinheiro Vivo 18 Julho, 2021 • 14:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Há 200 mil euros em bolsas de estudo para tirar cursos na área da tecnologia. A iniciativa da escola de programação Ironhack e da plataforma de recrutamento Landing.Jobs pretende atrair novas pessoas para esta área de mercado.

As bolsas de estudo vão desde mil a 7500 euros e servirão para realizar cursos com a duração de nove semanas (a tempo inteiro) ou de 24 semanas (a tempo parcial).

Abrangidos pela iniciativa estão os cursos da Ironhack de desenvolvimento web análise de dados, UX/UI design e cibersegurança. As formações podem ser tiradas em formato presenciais em Portugal, Espanha, Alemanha ou em formato remoto.

Qualquer pessoa a partir dos 18 anos poderá inscrever-se para as bolsas através desta página. As escolas serão feitas com base numa prova e numa entrevista.

"A procura por profissionais de tecnologia vai praticamente duplicar durante os próximos 10 anos, o que é uma garantia de estabilidade profissional e bons salários nesta área. Grande parte das profissões atuais irá desaparecer durante o mesmo período. [...] Estas bolsas são o nosso esforço para incentivar e ajudar as pessoas a darem este passo em direção a um futuro melhor", assinala o responsável de marketing da Landing.Jobs, Pedro Moura, citado em comunicado.

"Na Ironhack estamos focados em formar a próxima geração de profissionais tech e acreditamos que a educação em tecnologia deve ser acessível a todos, independentemente da sua experiência anterior e da sua condição financeira. [...] Estas bolsas, em conjunto com a Landing.Jobs fazem parte da nossa estratégia de apoiar quem pretende seguir uma carreira no mundo tecnológico", destaca a responsável pelo campus de Lisboa da Ironhack, Munique Martins.