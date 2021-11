Há 38% das empresas portugueses sem presença online

Internet, computador, trabalho em casa teletrabalho © Unsplash

O Inquérito à utilização de tecnologias da informação e da comunicação nas mostras mostra que só 62% das companhias portuguesas têm website próprio ou do grupo a que pertencem. E apesar deste número ter crescido em 0,5 pontos percentuais face a 2020, a verdade é que mostra que há 38% das empresas portuguesas que não têm qualquer presença online. Os dados são do INE, que aponta ainda que as vendas de bens e serviços, através do comércio eletrónico, representaram 17% do total do volume de negócio em 2020, o que representa uma descida de 2,8 pontos percentuais face a 2019. "Este resultado foi influenciado pelas reduções observadas nos serviços de alojamento e de transporte e pela redução de transações entre empresas, refletindo a contração da atividade económica em consequência da pandemia", sublinha o INE.

O inquérito, realizado entre março e junho de 2021, junto de uma amostra aleatória, recolheu 7.164 respostas válidas, o que "correspondeu a uma taxa de resposta de 90,3% para as empresas com 10 ou mais pessoas ao serviço" dos setores da indústria e energia, construção e atividades imobiliárias, comércio, transportes e armazenagem, alojamento e restauração, informação e comunicação e, por fim, outros serviços. Dividido em sete grandes áreas de análise - acesso e utilização da internet, comércio eletrónico, partilha eletrónica de informação na empresa, utilização de serviços de computação em nuvem, internet das coisas, inteligência artificial e o impacto da covid-19 -, este é um inquérito cofinanciado pela União Europeia e conduzido em todos os Estados-membros com base no mesmo questionário.

É no acesso e uso da internet que há mais empresas envolvidas: 96,6% usam computadores com ligação à internet para fins comerciais. Curiosamente, é o setor do alojamento e restauração o que tem menor percentagem, com 88,5%. Em termos de trabalhadores, 44,5% das pessoas ao serviço usam um computador com ligação à internet para fins profissionais, número que é 1,7 pontos percentuais acima de 2020. A construção e atividades imobiliárias é o setor com menor percentagem (30,8%) e o único em que esta proporção diminuiu (-3,6 pontos percentuais) em relação ao ano passado. A ligação fixa de banda é a mais utilizada pela generalidade das empresas, sendo que o uso da ligação móvel é mais elevada nos setores da informação e comunicação (87%), outros serviços /77,8%) e transportes e armazenagem (75%). A taxa mais baixa verifica-se no alojamento e restauração, com 52,9%; no entanto, este é o setor que mais cresceu no uso da ligação móvel de banda larga face ao ano anterior (+8,7 pontos percentuais).

Como já referido, só 62% das empresas têm website, um número que até aumentou face ao ano anterior. Significativo é o facto de a taxa de empresas com site na internet aumenta quanto maior é a dimensão das empresas: 93,7% das empresas com 250 trabalhadores ou mais têm presença digital, mas o mesmo só acontece com 57,9% das empresas com 10 a 49 pessoas ao serviço. Em termos de setores, mais de metade (53,6%) das companhias de construção e atividades imobiliárias não têm website. O alojamento e restauração foi o que registou maior aumento face ao ano anterior, com mais 11,6 pontos percentuais para 58,5%. Em sentido contrário, o setor dos transportes e armazenagem registou a maior quebra: menos 11,7 pontos percentuais, ficando com apenas 53,8% das empresas com presença online.

Mas também há notícias positivas. Quase um quarto das empresas (23,4%) utiliza dispositivos ou sistemas interconectados que podem ser monitorizados ou controlados remotamente, através da Internet das Coisas (IoT), o que representa um crescimento de 10,4 pontos percentuais face a 2020. Por outro lado, perto de um quinto das empresas (17,3%) recorre a tecnologias de inteligência artificial, sendo as mais utilizadas as que analisam linguagem escrita, identificam objetos ou pessoas através de imagens que automatizam diferentes fluxos de trabalho ou ajudam na tomada de decisão.

Quanto ao impacto da pandemia, conclui o inquérito que, em 2020, houve 30,7% das empresas que aumentaram o número de reuniões conduzidas à distância, através da internet, sendo que 17,1% aumentou a percentagem de pessoas ao serviço com acesso remoto ao sistema de correio eletrónico e 17% reforçou a percentagem de trabalhadores com acesso remoto aos sistemas de tecnologias de informação e comunicação.