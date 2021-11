Há Green Week no Leroy Merlin

Dinheiro Vivo 23 Novembro, 2021 • 07:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Leroy Merlin, rede de lojas de materiais de construção e bricolagem, está a organizar a Green Week, iniciativa focada no consumo sustentável e responsável.

Até 29 de novembro, a cadeia vai ​​​​​​​realizar várias iniciativas nas suas lojas e nos canais digitais "para criar um movimento de sensibilização e reflexão em que convida todos a repensarem os seus gestos do dia a dia e como se pode contribuir para um habitat cada vez mais sustentável".

Consumo responsável, biodiversidade, economia circular, as novas lutas pelo planeta, alterações climáticas, energia e o impacto positivo são os temas de sete mesas redondas com um painel de estudiosos, dirigentes, professores e influenciadores, promovendo debates através de transmissões por streaming que podem ser acompanhadas no facebook ou instragram da marca.

Haverá ainda workshops diversos que ensinarão a criar uma horta urbana sustentável, a ter um jardim eficiente, poupando água, a restaurar móveis antigos ou a pintar a casa com recurso a tintas eco, entre outros temas.