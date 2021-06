Há greve: Metro de Lisboa só circula a partir das 10h na quinta

Estação de metro de Lisboa (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) © PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Quinta-feira é dia de greve parcial no Metro de Lisboa. O arranque da circulação está previsto apenas para as 10 horas, devido a uma greve parcial convocada pela federação de sindicatos dos transportes Fectrans. Não estão previstos serviços mínimos, segundo acórdão do Tribunal Arbitral publicado no domingo.

A greve parcial vai decorrer entre as 5h e as 9h30 para a generalidade dos trabalhadores e entre as 9h30 e as 12h30 para os funcionários administrativos, apoio e técnicos superiores.

Os trabalhadores do Metro de Lisboa exigem a valorização salarial e das carreiras, o reforço dos quadros e progressões na carreira. Os funcionários exigem ainda a concretização do direito ao transporte, o cumprimento de todas as cláusulas e a prorrogação do acordo de empresa ainda vigente.

Esta é a segunda paralisação do Metro de Lisboa no espaço de um mês. Em 25 de maio, as estações estiveram encerradas até às 10h por causa de uma greve parcial na hora de ponta da manhã.

Também para quinta-feira, dia 24, está prevista uma greve na ViaPorto, empresa que opera o metropolitano no Porto. No dia seguinte, há uma greve de 24 horas na CP e na Infraestruturas de Portugal.