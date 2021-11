Há mais de 1000 vagas com bolsas pagas para universidades e politécnicos

Esposende, 28/01/2021 - Carlos Oliveira, presidente da Fundação José Neves. Carlos Oliveira (Rui Manuel Fonseca/Global Imagens) © Rui Manuel Fonseca / Global Imagens

Treze universidades públicas e institutos politécnicos de norte a sul do país têm 1028 vagas disponíveis para bolsas da Fundação José Neves (FJN) que pagam mestrados, cursos técnicos superiores profissionais, cursos de especialização e pós-graduações em 156 cursos.

As candidaturas para os alunos desses cursos estão abertas até ao dia 15 de dezembro e a FJN tem disponíveis cerca de 1.3 milhões de euros para investir no pagamento de propinas até final do ano. O programa ISA FJN garante o pagamento integral da propina e esse investimento só é reembolsado se e quando o estudante atingir as condições para o fazer de forma sustentada.

A lista de instituições conta com a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa; Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, Instituto Politécnico de Leiria; Instituto Politécnico de Setúbal; Instituto Politécnico de Tomar; Instituto Politécnico de Viana do Castelo; Instituto Politécnico do Cávado e Ave; Instituto Politécnico do Porto (ISEP); Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa; Universidade de Aveiro; Universidade de Évora; Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro; Universidade do Minho.

"Desde setembro de 2020, a FJN já contribuiu para mudar a vida de muitos portugueses, através da atribuição de 178 bolsas, resultado de um investimento superior a 1,2 milhões de euros no pagamento de propinas. A formação e a aprendizagem ao longo da vida é crucial para responder aos desafios do futuro que requerem novas e diversificadas competências", adianta Carlos Oliveira, Presidente Executivo da Fundação José Neves.

No total, entre universidades, institutos politécnicos e diversas escolas de formação prática e intensiva, são já 252 os cursos elegíveis e 36 as instituições parceiras do ISA FJN.