Há mais de 50 Meu Super com entregas em casa. Saiba quais

Há mais de 50 lojas Meu Super, em todo o país, a entregar bens de primeira necessidade ao domicílio dos clientes que não podem sair de casa, incluindo os grupos de risco da Covid-19, informa a marca. Leiria, Bragança, Beja, Vila Real são algumas das zonas do país onde há lojas a prestar este serviço.

“Esta atitude mostra como a nossa marca está empenhada, não só em fornecer o melhor serviço como em manter-se junto da comunidade neste período de instabilidade e incerteza. Queremos que os nossos clientes saibam que não deixaremos de estar presentes quando mais precisam”, afirma Lívia Tarrafa, diretora de Marketing do Meu Super, citada em nota de imprensa.

Os interessados podem encontrar informação sobre as lojas franqueadas que disponibilizam este serviço na página do Facebook da marca ou no Instagram, tendo de ligar para a loja Meu Super mais próxima para realizar a encomenda,

“Esta iniciativa resulta de um esforço coletivo e solidário dos franquiados para que nunca falte alimentação nos domicílios portugueses que mais precisam, atendendo ao aumento da procura e devido às limitações impostas pelo controlo da propagação do vírus”, refere a marca.