Há motos, barcos, carros e até camiões. Mas agora o negócio é vender peças

Já lá vai o tempo em que o Standvirtual era uma montra para comprar e vender carros usados. Ao chegar aos 15 anos, a plataforma que está integrada no grupo OLX já ajuda a encontrar motos, veículos comerciais, barcos, autocaravanas e camiões. Mas o maior motor de crescimento está nas peças para ligeiros – culpa da nova geração de utilizadores.

“Há cada vez mais adeptos do do it yourself; as pessoas vão comprar as peças e arranjam elas os carros. No Standvirtual tratam de tudo isto pela internet – e é um negócio a crescer. Está a desenvolver-se uma comunidade muito interessante nesta área”, assinala Nuno Castel-Branco, o homem que, com Miguel Lucas, conduz os destinos da plataforma.

Atualmente, há 600 mil peças e acessórios disponíveis no site. Número que deve duplicar no próximo ano. E o aumento do interesse por peças está a conduzir a empresa a assumir novos desafios. “Quando se está nesta área, é preciso um catálogo com 500 mil referências. As empresas que expõem material no nosso site, normalmente, não têm um processo montado para disponibilizar as peças fotografadas.”

Para já, os clientes apenas podem encontrar peças de “parceiros mais sofisticados, com todo o processo montado em termos de inventário”. Mas este mercado tem grande margem de crescimento, segundo o gestor português. “Temos parceiros que estão a pedir-nos ajuda para fazer o levantamento do stock. Não os podendo ajudar diretamente – não é nossa função -, encontramos empresas que os possam apoiar.”

Elétrico ainda não conta

A outra velocidade, bem mais reduzida, antecipa Nuno Castel-Branco, acontecerá a transição da procura de carros de combustão interna para veículos sem emissões.

“Vai haver alteração de comportamento na compra de carros a gasóleo, mas não tão radical como se espera. As declarações do ministro do Ambiente no início do ano (decretando o fim do gasóleo) agitaram o mercado, houve algum pânico e os preços no mercado grossista caíram. Então começaram a aparecer muito mais carros a gasolina do que a gasóleo no mercado”, recorda.

Ainda assim, até ao final de junho, o gasóleo representava 73,71% dos anúncios no Standvirtual, enquanto os veículos a gasolina tinham 22,88%.

Leia mais: Carros usados à venda voltam a ter ‘selo’ de qualidade 12 anos depois

Muitíssimo reduzido é o peso dos elétricos, com uma quota que ainda não passa 0,76%. A plataforma portuguesa que liga compradores a vendedores de carros, contudo, já está a antecipar-se a um novo cenário, que vê chegar daqui a alguns anos.

“Há elementos novos aos quais temos de nos adaptar, como a indicação da autonomia estimada dos veículos. Se o Standvirtual é a representação mais fidedigna do mercado português temos de seguir a tendência.”

Nos últimos 12 meses, mais de 210 mil carros foram postos à venda no portal. Nesse mesmo período foram feitos mais de 2,3 milhões de contactos através dos anúncios colocados no Standvirtual, com o site a contar já com mais de 21 milhões de visitas.