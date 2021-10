Há um português nos 50 melhores restaurantes do mundo

O Belcanto de José Avillez é o único restaurante português a figurar na lista dos 50 melhores do mundo, anunciada ontem pela "The World"s 50 Best Restaurants".

O Noma, em Copenhaga, o Geranium, na mesma cidade dinamarquesa, e o Asador Etxebarri, em Atxondo, Espanha, compõem um top três de exceção que inclui restaurantes de todo o mundo.

© Grupo José Avillez

"Foi com grande satisfação que recebemos esta notícia. É muito bom para Portugal, para Lisboa e para a equipa do Belcanto ver o nosso património gastronómico e o nosso trabalho reconhecidos desta forma, depois de todas as dificuldades e desafios que vivemos devido à pandemia", reagiu o chef José Avillez.

Com uma estrela Michelin ganha logo no ano de abertura, em 2012, a que somou a segunda em 2014, o Belcanto volta a distinguir-se a nível mundial. Nos prémios ontem entregues em Antuérpia, o restaurante que em 2019 se mudou para um espaço mais alargado, ao lado do original e mantendo a localização privilegiada no Chiado, oferece uma cozinha portuguesa contemporânea, numa viagem gastronómica ímpar que lhe tem valido destaque nas mais variadas publicações e entre os críticos gastronómicos de todo o mundo.

"Sempre gostei de cozinhar, mas antes dos 19 nunca pensei ser cozinheiro a sério - fazia coisas com a minha irmã, vendia bolos... mas nessa altura não havia muitas referências", contou o chef ao DN, antes do verão, ainda com a crise pandémica a impor limitações terríveis ao seu negócio. "Esta não era então uma profissão muito digna... mas a certa altura, pensei: gosto tanto de cozinhar e gostava de ter um restaurante... Foi quando conheci a Maria de Lourdes Modesto: ela era muito amiga de um tio-avô meu e convidei-me para lá ir a casa." E quando contou à mãe que era disto que queria fazer vida, confessou no mesmo artigo, "a mãe achou que eu estava doido".

Agora bem se vê que a aposta foi séria - e produz excelentes resultados. "Espero que este seja mais um contributo para que a cozinha portuguesa ganhe destaque no panorama internacional e para que Portugal e Lisboa reforcem a sua posição enquanto destino gastronómico de excelência", afirmou o chef Avillez, em reação à inclusão do seu Belcanto na lista dos melhores do mundo.

© Grupo José Avillez

