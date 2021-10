Há uma coleção têxtil com espírito natalício e sustentável

Dinheiro Vivo 21 Outubro, 2021 • 19:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Catarina Alves é arquiteta e, com a pandemia, dedicou-se ao desenvolvimento de vários projetos em tornos do conceito do it yourself, designadamente organizando workshops ou partilhando dicas no seu canal de youtube para ajudar quem a segue a melhorar o espaço e a aproveitar melhor os objetos que tem em casa. Agora, resolveu estrear-se no mundo dos têxteis com o lançamento de uma coleção cápsula direcionada para o Natal. E sustentável.

CATE é a marca de Catarina Alves, vocacionada para a arquitetura, mo design de interiores e o lifestyle e foi sob esta chancela que laçou os seus artigos têxteis que prometem tornar o Natal "mais moderno e aconchegante", e 100% made in Portugal.

Catarina inspirou-se nas terras altas da Escócia e criou uma padrão tartã (verde, vermelho e preto, com uma lista branca) que aplicou nos artigos têxteis de mesa, ou seja, toalhas, guardanapos e um caminho de mesa. Há ainda três almofadas com cores e texturas diversas para combinar com os restantes elementos da coleção.

Com preços que vão desde os 25 aos 120 euros, consoante as peças, a nova linha de têxteis-lar de inspiração natalícia estão à venda na loja online da CATE. Uma informação importante, é que nenhuma peça está disponível para entrega imediata. Pelo contrário, e numa lógica de sustentabilidade efetiva, os vários artigos terão de ser previamente reservados online antes da produção avançar. "Esta ideia serve para que não existam gastos desnecessários de material e faz com que este seja um projeto ecológico e a pensar no meio ambiente", sublinha a empresa em comunicado.