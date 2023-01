Há uma nova ferramenta que faz "currículos vencedores" em três tempos (e a custo zero)

CV Factory disponibiliza templates para a personalidade de cada candidato © Unsplash

Mudar de emprego faz parte da lista de resoluções de muitos profissionais que desejam, em 2023, dar um novo rumo às suas carreiras. A tarefa não é fácil, mas um currículo atualizado e apelativo pode ser meio caminho andado para a linha da frente dos processos de recrutamento - e há quem queira ajudar. É o caso do Alerta Emprego, que acaba de lançar uma solução digital para criar um currículo profissional de forma intuitiva e gratuita, sem que sejam necessárias competências de design ou edição.

A CV Factory promete oferecer, em alguns minutos, "uma apresentação completa e alinhada com o que as empresas atualmente procuram". Joana Piteira, diretora-geral da plataforma de emprego, descreve a nova ferramenta como "flexível e prática" e diz que esta quer ser "a melhor amiga dos candidatos". "Isto é ainda mais relevante num momento em que as empresas valorizam cada vez mais candidatos que saibam potenciar visualmente as suas competências e apresentar-se de forma concisa e em linha com cada cargo", destaca a responsável.

No que toca ao modo de funcionamento da nova plataforma, o candidato terá de escolher, em primeiro lugar, um template que se adapte à sua personalidade. Passando este passo, deverá preencher os campos disponíveis com a informação que considera mais importante. Após concluir todo aquele processo, o documento ficará disponível para download, pronto a enviar ao recrutador, em formato pdf.

Segundo detalha o Alerta Emprego, a ferramenta digital por si criada permite, entre outras coisas, pré-visualizar o resultado à medida que são preenchidos os formulários e completadas as diferentes secções. São ainda disponibilizadas funcionalidades como a gravação automática dos documentos, clonagem de currículos antigos para adaptá-los a cada oportunidade e edição online em qualquer dispositivo. "Tudo isto, com a garantia de segurança e proteção dos dados do profissional", nota o portal.