Há uma nova transferência. Nuno Santos muda-se do 11 para a TVI

Nuno Santos é o novo diretor de programas da TVI, anunciou a estação. O profissional até aqui ligado ao canal 11 da Federação Portuguesa de Futebol substitui Filipa Garnel no cargo.

O anúncio surge num momento em que a estação de Queluz está prestes a mudar de mãos, com a compra do grupo Media Capital pela Cofina a aguardar as assembleias gerais dos grupos Prisa e pela dona do Correio da Manhã, previstas para 29 de janeiro.

“Ter a oportunidade de liderar a programação na TVI é ajudar a acelerar a transformação digital do meio televisivo de língua portuguesa é o desafio mais estimulante do mercado dos media. 2020 será ano de mudança. A TVI será diferente e inovadora. Estará na vida dos portugueses. Conto com todos. Conto com a experiência dos que estão e com a irreverência dos que vão chegar”, diz Nuno Santos, citado em comunicado de imprensa.

Com larga experiência no sector da televisão, o anúncio da entrada de Nuno Santos na direção de programas da TVI surge no mesmo dia em que a SIC anunciou a contratação de Ricardo Araújo Pereira, uma transferência da TVI.

Até aqui diretor-geral do Canal 11, Nuno Santos entra na estação numa altura em que perdeu a liderança das audiências para a SIC, situação que se mantém desde fevereiro do ano passado.

(em atualização)