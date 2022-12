Habitat Invest e Patron Capital compram terreno para condomínio de luxo de 23 milhões de euros

Cascais [imagem de arquivo] © DR

A Habitat Invest e a Patron Capital compraram um terreno de 9000 metros quadrados em Cascais, onde deverá ser construído um condomínio de luxo com um investimento global superior a 23 milhões de euros, foi anunciado esta quinta-feira. A transação foi assessorada pela JLL, que representou o vendedor.

"O terreno transacionado tem um projeto da autoria do Regino Cruz Arquitetos, em que já se encontra a arquitetura aprovada para o desenvolvimento de um condomínio composto por 13 moradias que, juntas, somam uma área bruta de construção de aproximadamente 4500 metros quadrados", refere a JLL em comunicado.

Segundo a consultora, as obras, perto da Quinta da Marinha, deverão arrancar no decorrer do próximo ano.

"Um dos segmentos que continua com procura significativa é o segmento 'prime', sendo que o projeto responde a várias solicitações, e no que alude à localização (com especial atenção a fatores de segurança e posicionamento 'premium'), áreas (designadamente as de espaços exteriores) e serviços nas proximidades (de lazer e de educação), 'Plátanos' é mais uma aposta segura, num mercado que se mantém relevante", afirmou a responsável da Habitat Invest Sílvia Lopes, citada no documento.

Também o responsável de desenvolvimento da JLL, Gonçalo Ponces, registou a "procura crescente de promotores e investidores" para novos projetos residenciais em Cascais.