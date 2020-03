Haitong Bank com lucros de 7,5 milhões em 2019

O Haitong Bank divulgou este sábado lucros de 7,5 milhões de euros em 2019, valor penalizado por custos extraordinários e que compara com um resultado de 1,1 milhões de euros no período homólogo de 2018, segundo o banco.

“O Haitong Bank comunicou hoje um resultado líquido de 7,5 milhões de euros em 2019, que compara com um lucro líquido de 1,1 milhões de euros registado em 2018”, anunciou a instituição bancária em comunicado.

Segundo o banco, que opera em países como Portugal, Espanha Polónia, Brasil e Reino Unido, os lucros de 2019 devem-se a uma “melhoria significativa da atividade operacional recorrente, tendo sido alcançados “apesar do custo extraordinário de 10 milhões de euros relativo a uma amortização de ‘goodwill’”.

No que toca ao resultado operacional, atingiu 36 milhões de euros em 2019, o que representou um crescimento de 70% face aos 21 milhões de euros alcançados no período homólogo do ano anterior.

A instituição bancária aponta no comunicado que o desempenho “resultou do crescimento homólogo de 10% do produto bancário para 108 milhões de euros, bem como de melhorias de eficiência, que se traduziram numa queda homóloga de 7% nos custos operacionais”.

O banco destaca, ainda, uma redução no rácio de crédito malparado, que passou de 8,2% em 2018 para 3,6% no final de 2019.

Na nota enviada à imprensa, o Haitong Bank aborda o surto da covid-19, admitindo que os “impactos económicos são ainda desconhecidos”, tendo por isso já adotado as “necessárias medidas de contingência numa perspetiva de continuidade de negócio, salvaguardando os seus colaboradores e a continuidade das suas atividades ‘core’ [principais] e funções regulatórias”.

O banco garante, por isso, estar “seguro de que a sua sólida posição de capital e elevada liquidez lhe permitirão enfrentar com confiança as incertezas futuras”.

O Haitong Bank é um dos principais bancos de investimento e de corretagem da China, que opera em 14 países na Ásia, Europa, América do Norte e América do Sul, num total de 340 agências de títulos e valores mobiliários, cerca de nove milhões de clientes de retalho e mais de 24.000 clientes institucionais.