Haitong Bank lança Haitong Global Asset Management em Portugal

O Haitong Bank acaba de lançar em Portugal a Haitong Global Asset Management após ter recebido autorização da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) para o início de atividade da sua gestora de ativos.

A autorização da CMVM foi decidida no dia 9 de setembro, adianta o Haitong Bank, num comunicado.

"Em termos estratégicos, a Haitong Global Asset Management irá posicionar-se como o veículo europeu de gestão de organismos de investimento coletivo do Grupo Haitong, capitalizando no elevado know-how do Grupo em ativos asiáticos e no sólido track-record do Haitong Bank em ativos europeus", refere o Grupo.

Destaca que "a Haitong Global Asset Management vai permitir a uma entidade com operações em Portugal gerir ativos de investidores nacionais e internacionais que serão investidos em mercados globais".

"Dessa forma, esta sociedade irá contribuir para o desenvolvimento de competências técnicas e profissionais baseadas no mercado português, assim como desenvolver um modelo de negócio a partir de Portugal com um caráter transfronteiriço e global, incluindo a atuação em mercados com elevado potencial de crescimento como a Ásia", salienta.

A gestora de ativos está autorizada pela CMVM a operar na área de gestão de organismos de investimento alternativo em valores mobiliários, gestão de organismos de investimento em capital de risco, gestão discricionária e individualizada de carteiras por contra de outrem, registo e depósito de unidades de participação de organismos de investimento em capital e receção e transmissão de ordens relativas a instrumentos financeiros.