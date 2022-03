Haitong vai recorrer para a Relação de coima de 400 mil euros da CMVM

Haitong Bank, o antigo Banco Espírito Santo de Investimento © DR

Dinheiro Vivo/Lusa 04 Março, 2022 • 16:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Haitong Bank, antigo BESI - Banco Espírito Santo de Investimento, anunciou hoje que vai recorrer, para a Relação, da multa de 400 mil euros determinada pelo Tribunal da Concorrência e que veio agravar uma coima da CMVM.

No seu relatório e contas de 2021, hoje publicado, a instituição recordou que, "no dia 15 de fevereiro de 2022, o Tribunal de primeira instância julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Haitong Bank, condenando-o numa coima única conjunta de 400 mil euros, suspendendo parcialmente a execução da coima única conjunta cominada de 400 mil euros no montante de 200 mil euros, pelo período de dois anos".

A entidade "entende que a decisão do Tribunal de primeira instância não tem fundamento jurídico nem factual e, por esta razão, irá recorrer da decisão em causa para o Tribunal da Relação de Lisboa", revelou.

No mesmo documento, o Haitong Bank lembrou que em julho do ano passado a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) lhe aplicou uma coima, "no âmbito da sua participação como intermediário financeiro nas emissões de papel comercial da ESI e da Rio Forte entre setembro 2013 e fevereiro 2014".

Este processo deve-se ao facto de o regulador ter considerado "que o Haitong Bank (designado à data dos factos Banco Espírito Santo de Investimento, S.A.) deu um contributo causal para que o Banco Espírito Santo, SA - Em Liquidação divulgasse aos seus clientes que subscreveram papel comercial emitido pela ESI, entre setembro e dezembro de 2013, e pela Rio Forte, entre 09 de Janeiro e 24 de fevereiro de 2014, notas informativas contendo informações não verdadeiras, incompletas, desatualizadas e ilícitas, violando o dever de prestação de informações de qualidade, previsto no art. 7.º do Código dos Valores Mobiliários".

Assim, recordou a instituição, "o Conselho de Administração da CMVM decidiu aplicar ao Haitong Bank uma coima única no valor de 300 mil euros, suspensa na sua execução em 100.000 euros, pelo período de dois anos".

O Haitong "entende que a decisão da CMVM não tem fundamento jurídico nem factual, pelo que contestou a decisão administrativa perante o Tribunal Judicial em setembro de 2021", apelando agora à Relação.

Em 15 de fevereiro, o Tribunal da Concorrência agravou a coima aplicada pela CMVM ao Haitong para 400 mil euros, suspensa no montante de 200.000 euros por dois anos, e manteve a coima de dois milhões de euros a Ricardo Salgado.

Na sentença lida pelo Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (TCRS), os pedidos de impugnação da Haitong e do ex-presidente do BES Ricardo Salgado foram considerados totalmente improcedentes.