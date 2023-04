Hannover Messe 2023. Portugal volta ao maior palco da indústria mundial

O primeiro-ministro, António Costa e o Chanceller alemão Olaf Scholz no dia de abertura da Hannover Messe de 2022 [foto de arquivo] © (Photo by Axel Heimken / AFP)

Dinheiro Vivo 12 Abril, 2023 • 12:34 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Portugal volta ao maior palco da indústria mundial um ano depois de ter sido país parceiro da Hannover Messe. A feira terá lugar entre 17 e 21 de abril e Portugal estará representado com um stand de 200 metros quadrados localizado no Hall 2 (B46) da Hannover Messe, situado na entrada norte da feira.

A presença institucional organizada pela AICEP é o resultado do sucesso alcançado na edição do ano passado onde Portugal apresentou - sob o mote Portugal Makes Sense - as razões pelas quais faz sentido investir, fazer sourcing e desenvolver parcerias comerciais em território nacional.

Na edição que se aproxima, Portugal estará presente com um stand onde apresentará projetos e competências no âmbito da feira e numa seleção de conferências cobrindo os temas Startups Industriais, Indústria 4.0 e Energia e Transformação Industrial. Os temas principais da feira deste ano são a Inteligência Artificial, Machine Learning, Gestão de Energia, Produção Sustentável, Indústria 4.0 e Hidrogénio como combustível.

Dos vários projetos em exposição no stand de Portugal destaca-se um drone modular com quatro rotores e elevada capacidade de carga para operações e missões de logística e monitorização, desenvolvido pelo Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto e Serviço (CEiiA).

Além da presença institucional através do stand da AICEP e da participação nas conferências referidas, Portugal estará presente com mais de três dezenas de empresas das áreas de Engenharia, Automação, Ecossistemas Digitais e Ar Comprimido & Vácuo na edição de 2023 da Hannover Messe.

O presidente da AICEP, Luís Castro Henriques, afirma que "Portugal é um parceiro importante da indústria alemã e um país onde as empresas alemãs encontram talento, inovação, qualidade e fiabilidade", acrescentando que o retorno à Hannover Messe tem por objetivo "continuar o trabalho desenvolvido em 2022, que trouxe resultados muito positivos para o país, incluindo novos projetos de investimento".

Portugal foi, em 2022, o país parceiro daquela que é considerada a maior feira de tecnologia industrial do mundo. Desta participação, num total de 109 empresas das áreas de engenharia, digital, energia e automação, resultaram milhares de contactos comerciais e de investimento.