Hannover Messe arranca a 30 de maio com mais de 120 empresas portuguesas

A edição deste ano da Hannover Messe está centrada na digitalização e sustentabilidade. © Pixabay

A Hannover Messe, a maior feira mundial de indústria, sempre arranca a 30 de maio, depois de um adiamento de cerca de um mês devido ao agravamento da pandemia na Alemanha e países vizinhos europeus. Focada na digitalização e sustentabilidade, esta edição tem Portugal como país parceiro.

Ao longo de quatro dias, marcarão presença no certame mais de 120 empresas nacionais com apostas nas áreas de Engineered Parts and Solutions, Energy Solutions e Digital Ecosystems. O chanceler alemão Olaf Scholz e o primeiro-ministro António Costa vão abrir oficialmente o certame.

Ao todo, entre 30 de maio e 2 de junho, mais de 2500 empresas vão apresentar as suas tecnologias para a indústria e sistemas de energia do futuro, num momento em que "o mundo está a passar por um ponto de viragem na política económica e energética, que traz consigo o aumento dos preços da energia, disrupções nas cadeias de fornecimento e um grande impacto na produção industrial global", afirmou esta quarta-feira em conferência de apresentação da Hannover Messe, Jochen Köckler, CEO da Deutsche Messe.

"O mundo precisa de soluções rápidas nesta área" e as empresas que estarão presentes no certame vão demonstrar como "as instalações de produção conectadas podem operar com mais eficiência e conservar recursos, bem como gerar e transmitir energia de forma sustentável", frisou. "Na atual situação política global, as temáticas da Hannover Messe são mais relevantes do que nunca", acrescentou ainda.

Entre as empresas que vão estar presentes na feira destacam-se gigantes como a Siemens, Bosch, Schneider Electric, Schaeffler, Microsoft, SAP e Service Now, indústrias de média dimensão como Beckhoff, Festo, Harting, Pepperl+Fuchs, Phoenix Contact, Wago ou Ziehl-Abegg.

Do lado português, estão indústrias como a ACL, Artefita, Extrusal, Critical Manufacturing, TMG, Prozinco, entre a mais de uma centena que tem expositor confirmado, e que vão mostrar as suas soluções nas áreas de Engineered Parts and Solutions, Energy Solutions e Digital Ecosystems.

A representação da indústria portuguesa vai contar também com a participação de grandes empresas alemãs a operar no país, que apresentarão soluções "Created in Portugal".

Segundo a AICEP, "Portugal vai apresentar-se na Hannover Messe com um forte conceito expositivo e mostrará uma indústria portuguesa em linha com as transições digital e ambiental, em que projetos e soluções destas áreas se mostram numa lógica de ecossistema, organizados de acordo com as preocupações e necessidades do visitante da feira em 2022".