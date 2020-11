Hard Brexit pode custar a Portugal mais de 400 milhões em exportações por ano

Céu cinzento de Londres. Fotografia: D.R.

O referendo à permanência do Reino Unido na União Europeia (UE) foi em 2016. E desde então o processo tem conhecido vários avanços e recuos e feito correr muita tinta na imprensa europeia. As negociações entre Bruxelas e Londres sobre um acordo comercial para o pós-Brexit vão prosseguir na próxima semana.

Caso o Reino Unido deixe o bloco económico sem acordo (o chamado Hard Brexit) a fatura para as exportações nacionais será elevada. Um estudo da Euler Hermes, acionista da COSEC - Companhia de Seguro de Créditos, estima que um Hard Brexit pode custar a Portugal 433 milhões de euros em exportações por ano, de acordo com o comunicado. Se não for alançado um acordo, as trocas comerciais entre os estados-membros da UE e o Reino Unido passam a ser regidas pelas regras estabelecidas pela Organização Mundial do Comércio (OMC), o que abre a porta à aplicação de taxas alfandegárias e limites a importações e exportações.

Os produtos mais afetados - caso não haja um acordo - serão os equipamentos de transporte, maquinaria e equipamento elétrico e têxteis.

Em 2019, o Reino Unido foi o quarto principal destino das exportações portuguesas, correspondendo a 6,1% do total (menos 0,3 pontos percentuais face a 2018), ficando apenas atrás de Espanha (24,0%), França (13%) e Alemanha (12%), indicaram os dados do INE. O gabinete de estatística apontou ainda que as firmas que declararam exportações para o Reino Unido no ano passado baixou ligeiramente, de 2.947 em 2018 para 2.848 em 2019, e apenas uma em cada cinco exportaram mais de 20% dos seus bens para este mercado.

Um Hard Brexit também custará uma fatura elevada à UE. O estudo da Euler Hermes admite que a fatura possa ir até aos 33 mil milhões de euros, por ano. A Alemanha - a principal economia da área do euro - seria a mais afetada, seguida pelos Países Baixos, França, Itália e Espanha.

Por outro lado, num cenário de saída com acordo ( conhecido por Soft Brexit), a fatura para as exportações nacionais poder cerca de metade que uma saída sem acordo: 218 milhões de euros por ano em exportações.

O estudo "A hard Brexit could cost the EU EUR33bn in annual exports", de acordo com o comunicado, foi publicado no final de outubro, antes das eleições presidenciais dos EUA, "que terão claro impacto na política internacional, aponta para o aumento considerável, para 45%, das probabilidades de um Brexit sem acordo no final de 2020".

Assim, nesse cenário (uma saída da União Europeia a 1 de janeiro de 2021, com um provável regresso às negociações durante o ano, depois das eleições), os economistas estimam que o Reino Unido tenha no próximo ano uma contração de cerca de -5% do PIB, uma diminuição de -13% nas exportações, uma redução do total de investimento superior a -25%, uma desvalorização de cerca de -10% da Libra, e um aumento de 53% nas insolvências de empresas.

Negociações continuam em Bruxelas na próxima semana

As negociações relativamente ao acordo comercial no pós Brexit vai ser retomadas na próxima semana. De acordo com a Lusa, o ministro britânico Michael Gove confirmou, intervindo no Parlamento britânico, que prevalecem divergências entre Londres e Bruxelas. As questões que estarão a travar um acordo são: concorrência, resolução de diferendos no futuro acordo e acesso dos pescadores da UE a águas do Reino Unido.

A data limite para um acordo é meados de novembro. O acordo terá de ser ratificado antes de entrar em vigor, em 01 de janeiro de 2021, dia em que caduca o período transitório após o Reino Unido ter abandonado formalmente o bloco europeu, em 31 de janeiro.