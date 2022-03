Hardlevel quer fechar ano com 3.000 oleões inteligentes em 150 municípios

Dinheiro Vivo/Lusa 28 Março, 2022 • 08:21 Partilhar este artigo Facebook

A Hardlevel quer instalar, até ao final do ano, mais de 3.000 oleões inteligentes em pelo menos 150 municípios portugueses, anunciou o operador de recolha de óleos alimentares usados (OAU) para reciclagem, em comunicado.

Com sede em Vila Nova de Gaia e centros logísticos e de pré-tratamento noutros pontos do país, a empresa possui uma capacidade instalada de pré-tratamento de 50.000 toneladas anuais de OAU e 4.500 metros cúbicos de armazenagem instantânea, nos polos operacionais de Avanca e Palmela, estando atualmente a internacionalizar o modelo em diversas municipalidades de Espanha e França.

O parque de recolha da ​​​​​​​Hardlevel serve estruturalmente cerca de 3,5 milhões de munícipes e, "através das parcerias estabelecidas com supermercados, hipermercados e retalhistas de combustíveis, onde estão instalados cerca de 200 equipamentos, a rede acaba por servir toda a população nacional", apontou o operador.

A Hardlevel - Energias Renováveis é líder na Península Ibérica na gestão e pré-tratamento de Óleos Alimentares Usados (OAU), e um dos principais players europeus do setor. A empresa foi fundada em 2006, pelos irmãos de ascendência indiana Karim e Salim Karmali, no âmbito de um programa de apoio ao empreendedorismo português. A Hardlevel gere uma rede global de recolha, pré-tratamento, valorização e gestão de óleos alimentares usados, em Portugal e no estrangeiro, e está apostada em fazer crescer a sua rede em Espanha e na França, com o intento de valorizar os resíduos enquanto matéria-prima para a produção de biocombustíveis avançados.