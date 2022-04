Harpoon.jobs tem nova co-CEO

Maria Falcão é a nova Co-CEO do Harpoon © DR

O Harpoon.jobs, uma multinacional do setor de recursos humanos com sede em Lisboa, tem uma uma nova líder de gestão de talento global. Maria Falcão é a nova co-CEO do Harpoon.jobs, que tem por missão a expansáo da empresa para novos mercados.

Maria Falcão, que é formada em Gestão de Marketing e tem 12 anos de experiência em gestão de marcas e pessoas, vai assim "coliderar a empresa de gestão de talentos com o seu fundador Matthieu Douziech", explica o Harpoon.jobs em comunicado, adiantando que ambos conhecem-se desde o tempo em que trabalharam juntos na L"Óreal.

A nova contratação da empresa tem por base o compromisso de continuar a desenvolver a plataforma e o algoritmo do Harpoon. Este algoritmo é uma tecnologia que prima por "encontrar os melhores candidatos para as grandes empresas nacionais e multinacionais", explica a multinacional.

"A Maria é uma das grandes líderes de negócio em Portugal e quase dez anos depois marcou um percurso que lhe permite ter as competências necessárias para compreender o negócio da gestão de talento e ajudar o Harpoon nesta nova etapa e numa altura em que o talento é o epicentro de qualquer negócio global", elogia o CEO da Harpoon, Matthieu Douziech.

Por seu turno, Maria Falcão refere que "o maior desafio de qualquer empresa é encontrar, desenvolver e reter talento" e que por isso mesmo "o Harpoon é o parceiro estratégico certo, com um posicionamento diferenciado pela agilidade, qualidade e metodologia envolvida, graças à plataforma que está na base da nossa operação e que nos permite encontrar e referenciar as pessoas certas".